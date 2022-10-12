Dünyanın en büyüğü! Türkiye'de üretildi

"İçerisinde 150 kişinin yaşadığı ve günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen, dört saat içerisinde işledikleri balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran ya da kıyıya yanaştığında pazarlara ulaştıran bir teknolojik harikadan bahsediyoruz. Zaten kaptan kamarasına oturduğunuzda adeta bir uzay üssündeymiş havası ve hissini de yakalayabiliyorsunuz. Tersan Tersanesi'ni tebrik ediyorum. Buradaki diğer tersanelerimiz de çok başarılı işlere imza atıyorlar. Biliyorsunuz, Türkiye'nin denizaltılarında kullanılan torpidoların atıldığı en nitelikli burun kısmının üretimi Yalova'da gerçekleştirilmişti. Burada römorkörlerle ilgili daha önce törenlere katıldık."