Dünyanın en büyüğü! Türkiye'de üretildi

"YAKLAŞIK 10 AY DENİZDE DURABİLİYOR" Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu da Arktik kurallarına uygun şekilde ürettikleri fabrika balıkçı gemisinin, Kuzey Pasifik'in zor şartlarında çalışmak üzere dizayn edildiğini belirterek, söz konusu geminin, kuralların izin verdiği en büyük boyutlusu olduğunu kaydetti. Geminin 108,2 metre boyunda, 19 metre genişliğinde olduğunu bilgisini paylaşan Gazioğlu, "Bu şu anda kapasitesi en yüksek olan fabrika balıkçı gemisi, üzerinde 150 kişi çalışabiliyor. Yaklaşık 10 ay süreyle de denizde durabiliyor." ifadesini kullandı. Gazioğlu, gemilerin balık yakalayıp, fabrikasında üretim yapmaya yönelik olduğunu belirterek, "Bu, dünyanın birçok ülkesine; Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar teslim ettiğimiz gemilerden birisi. Yapmaktan keyif duyuyoruz, bu ülkenin sevinci de bizlerle beraber paylaştığını biliyoruz, gururlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.