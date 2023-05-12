Dünyanın dört bir yanından talep yağıyor | Bu bastonlara paha biçilemiyor!

Devrek Bastonunun dünyada ilgi kazanmasını sağlayan Münketa Çelebi'nin hikayesini anlatan Dilek Çelebi şöyle dedi: "1980 yılında bir heves ve inat uğruna mesleğe başlayan Münteka Çelebi Devrek ilçesinde kayınvalidesine ait bastonu ustasına tamir ettiremeyince atölye açıyor. Daha sonrası Devrek Bastonu daha öncede var, imiş ama bu kadar yaygın değilmiş. Münteka Çelebi ile Devrek Bastonu ün salmaya ve daha çok tanınmaya başlamış. Ayrıca Devrek şartlarında entelektüel bir insan. Sanatı ve edebiyati iyi okuyan birisi. Bütün bu birikimleri iş hayatı boyunca hevesle baston denemeleri yapmaya başlıyor. Yaptığı sanat eseri bastonlar cok beğeniliyor ve o beğenildikce daha çok sanat eseri icra etmeye devam ediyor. Klasik Devrek Bastonların yanı sıra daha modern gelişmiş bastonlar yapmaya başlıyor.