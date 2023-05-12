Dünyanın dört bir yanından talep yağıyor | Bu bastonlara paha biçilemiyor!

Kentte bastonculuğun geliştirilmesi için birçok usta yetiştiren Münteka Çelebi'nin elinden çıkan bastonlar ise yerli ve yabancı siyaset adamlarına, bürokratlara, devlet başkanlarına hediye edildi. Çelebi'nin açtığı atölyede ise oğlu Rüştü Çelebi de babasının izinden giderek Devrek Bastonu'nu yaşatma çabasını hayatını kaybettiği 2013 yılına kadar sürdürdü. 2013 yılında hayatını kaybeden Rüştü Çelebi'nin ardından eşi Dilek Çelebi bu sanatı sürdürmek için devir aldı. Münteka Çelebi'nin açtıgı kurstan 50 öğrencisinden geriye bu mesleği Münteka Çelebi Sanatı devam ettiren Usta Çetin karabaş ile bu sanatı devam ettirmeye çalışıyor.