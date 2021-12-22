Dünyadan sipariş yağıyor! Türkler tarafından geliştirildi

"ÜRETTİĞİNİZ ELEKTRİK, YILLAR BOYUNCA BEDAVAYA GELİYOR" Ayartürk, güneş, rüzgar, jeotermal gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre geri ödeme sürelerinin daha kısa olduğunu ve 1-2 yıl arasında değişiğini dile getirerek, "En fazla 2,5 yılda kurulum maliyetlerini karşılayabilen bir kazanç sağlıyor. Bu kazancı, lisans elektrik satışı kapsamında, elektrik satışı yaparak ya da tüketilen elektrikten tasarrufla sağlayabiliyorsunuz. Bu, daha da fazla kar sağlıyor, elektrik satışına göre. Verdiğiniz paraları geri kazandıktan sonra artık ürettiğiniz elektrik, yıllar boyunca bedavaya geliyor." ifadesini kullandı. Farklı kapasitelerde 4 tip endüstriyel ürünleri olduğunu, bunları daha çok fabrikalara, otellere ve hobi ölçeğindeki işletmelere sattıklarını kaydeden Ayartürk, ihracat için Pakistan merkezli, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren büyük bir enerji firmasıyla anlaştıklarını belirtti. Bu firmaya ihracat için gerekli işlemleri başlattıklarını, siparişleri hazırlama sürecinde olduklarını dile getiren Ayartürk, "Bu ayın sonunda ya da önümüzdeki yılın başlarında ilk sevkiyatımızı yapacağız. Avrupalı bir firmayla ve Rusya ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İhracatımız artacak." açıklamasında bulundu.