Dünyadaki Mars'ı 30 kişi gördü! Karadeniz'in yanı başında korkutan sır

DAYANIKLILIĞIN VE UYARLANABİLİRLİĞİN BİR KANITI Movile Mağarası ekosistemi, kayda değer bir karşılıklı bağımlılık düzeyi sergiliyor. Organizmalar, her biri hassas dengenin korunmasında hayati bir rol oynayan belirli nişlere uyum sağlıyor. Örneğin bazı bakteriler toksik hidrojen sülfit tüketirken, küçük kabuklular gibi diğer organizmalar, yaşamlarını sürdürmek için bakterilere güveniyor. Bu izole edilmiş ekosistemdeki karmaşık etkileşimler ağı, yaşamın olağanüstü dayanıklılığının ve uyarlanabilirliğinin bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Movile izolasyonu, ekosisteminin kökenleri hakkında merak uyandıran soruları gündeme getiriyor. Bu hayvanların daha ilk başta mağaraya nasıl geldikleri ve burada nasıl hapsoldukları gizemini korurken, East Anglia Üniversitesi’nde mikrobiyolog olan J. Colin Murrell, şu açıklamayı yapıyor: “Bakterilerin 5 milyon yıldan fazladır burada olduğu kuvvetle muhtemel. Bunun yanında böcekler de aynı zamanlarda buraya gelmiş ve çıkamamışlar. Kesin bir şey söylemek zor olsa da büyük ihtimalle düştüler ve hapsoldular. Ta ki 1986’da tekrar keşfedilene kadar.”