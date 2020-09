11. Pembe et ezmesi Adı da tadı kadar iğrenç geliyor. Pembe et ezmesi (pink slime) çeşitli et artıklarından yapılan ve bir zamanlar köpek maması olarak kullanılan bir ezmedir. Et, rengi daha da pembe görünmesi için amonyakla doludur. Pembe et ezmesi hala Amerika’daki sosisli ve burger’lerdeki etin ana maddelerinden biridir. Avrupa’da beşeri tüketimi yasaklanmıştır.