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Emeklilere bedava yaptılar: Duyanlar akın akın geliyor

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Emeklilere bedava yaptılar: Duyanlar akın akın geliyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde berberlik yapan Yusuf Kırcalıoğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara kayıtsız kalmayarak takdir toplayan bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Tıraş olmaya gelen tüm emekli vatandaşlara ücretsiz tavuk döner ikram eden Kırcalıoğlu, bu uygulamasıyla sadece saçları değil, gönülleri de mest etti. Kısa sürede ilçede yayılan kampanya sonrası berber dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşurken, esnafın bu "dayanışma ruhu" örnek bir davranış olarak alkış topladı.

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Foto - Emeklilere bedava yaptılar: Duyanlar akın akın geliyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde berber Yusuf Kırcalıoğlu, başlattığı kampanyayla tıraş olan emeklilere döner ikram ediyor. Haberi duyan emekliler ise berbere akın ediyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde berber Yusuf Kırcalıoğlu, emeklilerin aldıkları aylıklarının yetersizliğini düşünüp, tıraş olan emeklilere bir katkı sunmak için döner ikram etme kararı aldı. Kampanyanın ücretsiz olduğunu duyan emekliler ise berbere akın ediyor.

#2
Foto - Emeklilere bedava yaptılar: Duyanlar akın akın geliyor

Kampanyadan mutlu olduğunu ifade eden bir emekli vatandaş "Berbere teşekkür ediyorum. Bundan sonra tıraş olmak için buraya geçeğim" dedi. Kırcalıoğlu “Yıllardır Kadirli'de berber esnaflığı yapıyorum, kendi dükkanımız var. Böyle bir kampanya başlatmak istedik. Tıraş olan bütün emekli arkadaşlarımıza, abilerimize tıraştan sonra ücretsiz tavuk döner ikramımız vardır.

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Foto - Emeklilere bedava yaptılar: Duyanlar akın akın geliyor

Çocuğuna bakan var, öğrenci okutan var, ondan dolayı bir katkıda bulunmak istedik. Böyle bir kampanya başlattık. Maaşın yetmediğini, geçinemediklerini söylüyorlar. Biz de ondan dolayı böyle bir kampanya yapmak istedik. Emeklilerimiz hem tıraş oluyor hem karnını doyuruyor” diye konuştu.

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