Emeklilere bedava yaptılar: Duyanlar akın akın geliyor
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde berberlik yapan Yusuf Kırcalıoğlu, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara kayıtsız kalmayarak takdir toplayan bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Tıraş olmaya gelen tüm emekli vatandaşlara ücretsiz tavuk döner ikram eden Kırcalıoğlu, bu uygulamasıyla sadece saçları değil, gönülleri de mest etti. Kısa sürede ilçede yayılan kampanya sonrası berber dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşurken, esnafın bu "dayanışma ruhu" örnek bir davranış olarak alkış topladı.