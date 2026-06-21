Emeklilere bedava yaptılar: Duyanlar akın akın geliyor

Çocuğuna bakan var, öğrenci okutan var, ondan dolayı bir katkıda bulunmak istedik. Böyle bir kampanya başlattık. Maaşın yetmediğini, geçinemediklerini söylüyorlar. Biz de ondan dolayı böyle bir kampanya yapmak istedik. Emeklilerimiz hem tıraş oluyor hem karnını doyuruyor” diye konuştu.