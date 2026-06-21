Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’nu dumura uğratacak hamle! Resmen süre verdiler

10 günlük de süre verdiler. Bu süre tamamlanınca tüzüğün gereği yapılmazsa biz mahkemeye başvuracağız. Bu iş Kemal Bey’in niyetine kalan bir konu değil. Tüzük ve kurallara bağlı bir mesele. Yeterli imza var. Süre dolunca başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.