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ABD'den Netenyahu'yu gözden çıkardı!

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ABD'den Netenyahu'yu gözden çıkardı!

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın ardından işgalci Netanyahu ve Trump arasında meydana gelen gerginlik devam ediyor.

#1
Foto - ABD'den Netenyahu'yu gözden çıkardı!

İki ismin arasının açıldığına dair iddialar kuvvetlenirken ABD yönetiminin, siyonist rejimde yaklaşan seçimler öncesi Netanyahu elebaşılığındaki aşırı sağcı sözde hükümetin alternatifi olarak görülen muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallar üzerinden temas kurmaya başladığı belirtildi. Siyonist rejimde yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, aralarında katil Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer aldığı Trump yönetiminden bazı yetkililerin, siyonist rejimde adı sözde başbakanlık koltuğu için zikredilen bazı muhalif isimlerle ilişkileri geliştirmek amacıyla nabız yoklamaya başladığı aktarıldı.

#2
Foto - ABD'den Netenyahu'yu gözden çıkardı!

Haberde, Trump yönetiminin gayriresmi kanallardan temasa geçtiği muhalif isimler arasında katil Netanyahu’nun en güçlü rakipleri arasında gösterilen eski sözde Başbakan Naftali Bennett ile eski sözde Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olduğu belirtildi. Trump yönetiminin muhalefetle temasa geçme arzusunun ardında üç temel motivasyonun olduğunu belirten haberde, aşırı sağcı bakanların katil Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetindeki varlığının ABD'de endişeye yol açtığının altı çizildi.

#3
Foto - ABD'den Netenyahu'yu gözden çıkardı!

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle uluslararası alanda "imajı zedelenen" mevcut işgal hükümetiyle çeşitli diplomatik süreçlerin ve ajandaların ilerletilememesinin Washington'da rahatsızlık yarattığı da belirtildi. Son olarak ABD'li yetkililerin siyonist rejimde en geç 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde katil Netanyahu'nun hezimet yaşayacağını değerlendirdiği aktarıldı. ABD-İran mutabakatının ardından işgal hükümeti ile Trump yönetimi arasındaki anlaşmazlık tarafların kamuoyu önünde yaptığı açıklamalara kadar yansıdı.

#4
Foto - ABD'den Netenyahu'yu gözden çıkardı!

Siyonist rejim sözde Savunma Bakanı Yisrael Katz, mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra Washington yönetimine yönelik "Bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez." ifadelerini kullanmıştı. Trump, Netanyahu hükümetini Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle eleştirerek, bu konudaki tutumunu doğru bulmadığını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, mutabakata tepki gösteren siyonist aşırı sağcı sözde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i sert bir şekilde eleştirerek "israili koruyan silahların üçte ikisinin ABD'de ve Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla üretildiğini" ifade etmişti. Kaynak: AA

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