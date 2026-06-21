Meloni Trump'a haddini bildirdi!

ABD Başkanı Trump, cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için defalarca talepte bulunduğunu öne sürdü. Trump paylaşımında, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında benimle fotoğraf çektirmek için tekrar tekrar ricada bulundu" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca Meloni'nin ülkesindeki popülaritesinin düştüğünü iddia ederek, "Belki de popülaritesinin düşmesinin nedeni, İran'ın nükleer silah elde etmesini veya geliştirmesini önlemek için ABD'yi desteklemeyi reddetmesidir. Bu arada NATO da aynı şeyi yaptı" dedi.