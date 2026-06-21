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Meloni Trump'a haddini bildirdi!

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Meloni Trump'a haddini bildirdi!

ABD Başkanı Trump, cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirebilmek için defalarca talepte bulunduğunu öne sürdü. Trump paylaşımında, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 Zirvesi sırasında benimle fotoğraf çektirmek için tekrar tekrar ricada bulundu" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca Meloni'nin ülkesindeki popülaritesinin düştüğünü iddia ederek, "Belki de popülaritesinin düşmesinin nedeni, İran'ın nükleer silah elde etmesini veya geliştirmesini önlemek için ABD'yi desteklemeyi reddetmesidir. Bu arada NATO da aynı şeyi yaptı" dedi.

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Foto - Meloni Trump'a haddini bildirdi!

"Popülaritesini artırmak istiyor" Trump ayrıca Meloni hükümetinin ABD askerlerinin İtalya'daki pist ve havaalanlarını kullanmasına izin vermediğini söyledi. Bunun ABD için ciddi lojistik sorunlar oluşturduğunu söyleyen Trump, Washington yönetiminin İtalya'yı ve diğer NATO müttefiklerini korumak için her yıl yüz milyarlarca dolar harcadığını söyledi. Trump açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Şimdi ise Amerika İran'ı askeri olarak mağlup ettikten sonra yeniden dostluk kurmak istiyor, çünkü popülaritesini ve anketlerdeki oranlarını yükseltmek istiyor. Hayır, teşekkürler!"

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Foto - Meloni Trump'a haddini bildirdi!

Meloni'den sert yanıt: Kendi popülaritene odaklan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Trump'ın açıklamalarını "anlamsız ve gerekçesiz saldırılar" olarak nitelendirdi. Instagram hesabından yaptığı açıklamada Meloni, "Bu sürekli ve hiçbir gerekçeye dayanmayan saldırıların hiçbir anlamı yok" dedi. Trump'ın, kendisiyle yakın görünmenin siyasi kazanç sağladığı yönündeki iddiasını da reddeden Meloni, "Senin dostun olmam bana kesinlikle popülerlik kazandırmadı" ifadelerini kullandı. Meloni ayrıca Trump'a hitaben, "Bence kendi popülaritene odaklanmalısın" dedi.

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Foto - Meloni Trump'a haddini bildirdi!

"Tamamen uydurulmuş" Meloni, cuma günü de eski müttefiki Trump'ın kendisi hakkında hikayeler uydurduğunu söylemişti. Trump'ın bir İtalyan televizyon kanalına verdiği röportajda, Meloni'nin G7 Zirvesi'nde kendisiyle fotoğraf çektirmek için adeta yalvardığını öne sürmesinin ardından İtalya Başbakanı, X hesabından yayımladığı videoda bu sözlerin "tamamen uydurma" olduğunu ifade etti.

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Foto - Meloni Trump'a haddini bildirdi!

Öfkeli bir tonla konuşan Meloni, şu ifadeleri kullandı: "Trump'ın açıklamaları tamamen uydurulmuştur. Batı'nın ve ABD'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi hayal kırıklığı yaratıyor. Onların liderlerine, geleneksel müttefiklerine gösterdiğinden çok daha fazla hoşgörü gösteriyor." Meloni ayrıca, "Unutmaması gereken bir şey var; ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız" dedi.

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Foto - Meloni Trump'a haddini bildirdi!

Dışişleri Bakanı ziyaretini iptal etti Yaşanan gerilimin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin pazar ve pazartesi günleri gerçekleştirmesi planlanan ABD ziyareti de iptal edildi. Meloni, geçmişte Trump'ın Avrupa'daki en güçlü destekçilerinden biri olarak görülüyordu. Hatta 2025 yılındaki yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmuştu. Ancak daha sonra İran savaşını kınayan Papa XIV. Leo'ya yönelik eleştirileri nedeniyle Trump'a karşı tavır almış, bu durum iki lider arasında yeni bir gerilim başlatmıştı. Trump da o dönemde Meloni'yi "cesaretten yoksun olmakla" suçlamıştı.

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