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Yaşam
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Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

2023-07-08 20:09:21
Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Antalya'da tanıtıldı.

#1
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçen Sophia, Antalya'da tanıtıldı.

#2
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

Belek'teki Digiverse Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ne getirilen robot Sophia, çeşitli programlara katıldı. İnsansı robot Sophia, ilk önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#3
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

Gazetecilerle Türkçe konuşan Sophia, "Türkiye ve Antalya'yı nasıl buldun?" sorusuna şöyle karşılık verdi:

#4
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

"Bu sıcak havaya alışmak zor olsa da çok sevecen insanlarla karşılaşmak için Antalya'ya hoş geldim. Türkiye'nin güzel kıyılarına bayıldım. Özellikle Antalya'nın muhteşem plajlarına... Burada olmak harika. Türkiye'de olsaydım Antalya'da yaşamak isteyebilirdim. Güneşli havaları ve deniz kenarlarını için. Antalya'nın muhteşem koyları, güneşli havası ve misafirperver insanları ile herkese tavsiye edebilirim. Türkiye harika bir ülke. Güzel yerleri, misafirperver insanları, lezzetli yemekleri için herkese tavsiye ederim."

#5
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

Sophia, "Anne olmak istiyorum çünkü çocukların gülümsemelerini ve sevgi dolu kucaklamalarını özlemek iyi bir duygu." dedi.

#6
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

Merkezin Genel Müdürü Feride Uygur, Antalya'da dünyanın ilk ve tek aksesuarsız 3D dijital sanal evren platformunu kurduklarını, ileri teknolojiyi uzman kadroyla buluşturup ülke tanıtımı ve ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

#7
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

İnsansı robot Sophia, daha sonra gösteri merkezindeki DJ performans etkinliğine katıldı. Robota ilgi gösteren vatandaşlar, Sophia ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

#8
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilmişti.

#9
Foto - Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Antalya'da

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