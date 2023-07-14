2023-07-14 15:59:29 Dünyada sadece üç ülkede var, biri Türkiye'de! KIZILELMA ve ATAK-2'nin gücüne güç katacak
Muharebe sahasında düşük geri tepmeli yüksek ateş güçlü toplara olan ihtiyaç giderek artıyor. Taktik tekerlekli zırhlı araçlar ya da insansız kara araçları ile birlikte kullanılan uzaktan komutalı silah sistemlerinin, küçülen boyutlarına rağmen artan hassasiyeti, yeni mühimmat teknolojilerinin sunduğu kabiliyetlerle birlikte ele alındığında, muharebe sahasında bir değişim süreci yaşanıyor. Daha önce sadece sabit ve döner kanatlı askeri hava platformlarına özel çözüm olarak algılanan 30x113 milimetre otomatik top sistemleri, insanlı ve insansız kara, deniz ve hava araçlarında yakın geleceğin silahı olarak nitelendiriliyor. 30x113 milimetre mühimmat kullanan, düşük ağırlık ve geri tepmeye sahip kompakt boyutlardaki VENOM LR söz konusu ihtiyaçları karşılamaya yönelik güçlü bir seçenek oluşturuyor. Deniz, hava ve kara platformları için önem taşıyan 30x113 milimetre top VENOM LR'nin başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamada önem rol oynaması bekleniyor.