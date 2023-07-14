Dünyada sadece üç ülkede var, biri Türkiye'de! KIZILELMA ve ATAK-2'nin gücüne güç katacak

"Türkiye'de bir projede talep olmamasına karşın dünyada bu ürünü teklif ediyoruz. Bir taraftan da tamburalı olmayan 12,7 gibi çalışan 20x102'miz var. 20x102'mizin bir modernizasyon süreci var. 30x113 ile yapacağımız entegrasyon çalışmaları, kalifikasyonu, yüksek adetli üretimlerimizi yoluna soktuktan sonra 20x102'nin modernizasyonunun projelendirilmesine başlayacağız. 20x102 de önemli bir silah, mühimmatı birçok ülkede bulunuyor. Önemli bir kalibre olduğunu düşünüyoruz. Bu silahları da hayata geçireceğiz." "Firma stratejisi olarak 30x113'ten, 25'lerden daha büyük, çekirdek çapından çok kovan boyu önemli. Bu çaptaki silahların daha büyükleri için şimdilik bekleyeceğiz. Amacımız 12,7 ile 30x113 arasındaki bütün ürün portföyünü geliştirmek. Bu sayede konvansiyonel dediğimiz, daha çok üretilebilen, daha çok satılabilen, daha fazla platforma entegre edilen ürünlere fokuslanacağız. Çünkü firmamızın amacı yüksek adetli üretim, satış ve ihracat. Bu önemli proje için İngiltere tarafına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'deki elçilik ve konsolosluk bu projede çok yanımızda oldular, destekleri için teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu vizyon çerçevesinde kazanılan kabiliyetlerin mühimmatlarla desteklenmesi konusunda güzel çalışmalar başlamış durumda."