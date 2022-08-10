2022-08-10 14:30:16 Dünyada sadece sekiz tane var: Birisi Türkiye'de
Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları, yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyü yakınında bulunan Tuz Gölü, yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünüyor. Oluşturduğu görüntüyle ziyaretçilerini de büyüleyen Tuz Gölü rengini burada yaşayan su bitkileri alglere borçlu. DÜnyada bu özelliklere sahip sadece sekiz tane göl ulunuyor. İşte ayrıntılar...