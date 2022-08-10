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Dünyada sadece sekiz tane var: Birisi Türkiye'de

2022-08-10 14:30:16
Dünyada sadece sekiz tane var: Birisi Türkiye'de

Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları, yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyü yakınında bulunan Tuz Gölü, yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünüyor. Oluşturduğu görüntüyle ziyaretçilerini de büyüleyen Tuz Gölü rengini burada yaşayan su bitkileri alglere borçlu. DÜnyada bu özelliklere sahip sadece sekiz tane göl ulunuyor. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - Su yerine çilekli sütle doldurulmuş gibi görünen pembe göller kırmızıdan uçuk pembeye uzanan renklerini karotenoid üreten alglerden alıyorlar.

Su yerine çilekli sütle doldurulmuş gibi görünen pembe göller kırmızıdan uçuk pembeye uzanan renklerini karotenoid üreten alglerden alıyorlar.

#2
Foto - Büyük çoğunluğu tuz gölü olan bu doğa harikaları, mevsimden mevsime renk de değiştirebiliyor.

Büyük çoğunluğu tuz gölü olan bu doğa harikaları, mevsimden mevsime renk de değiştirebiliyor.

#3
Foto - Dünya üzerinde sayıları fazla olmasa da pembe göller de var. Üstelik dünyada yalnızca 8 tane bulunan bu doğa harikası göllerden bir tane de biz de var.

Dünya üzerinde sayıları fazla olmasa da pembe göller de var. Üstelik dünyada yalnızca 8 tane bulunan bu doğa harikası göllerden bir tane de biz de var.

#4
Foto - Görmek isterseniz Çanakkale’nin Bozcaada manzaralı Dalyan Köyü’ne doğru yola çıkabilirsiniz.

Görmek isterseniz Çanakkale’nin Bozcaada manzaralı Dalyan Köyü’ne doğru yola çıkabilirsiniz.

#5
Foto - Dünyada 8 pembe göl var, biri Türkiye’de

Dünyada 8 pembe göl var, biri Türkiye’de

#6
Foto - Turistlerin oldukça ilgisini çeken bu göllerin pembe rengini alma sebepleri arasında, güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğu, gölün tuzluluk oranının yüksekliği ve sıcaklıkla temas ettiğinde pembe bir renk oluşmasını sağlayacak alg ve bakterilerin bulunması yer alıyor.

Turistlerin oldukça ilgisini çeken bu göllerin pembe rengini alma sebepleri arasında, güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğu, gölün tuzluluk oranının yüksekliği ve sıcaklıkla temas ettiğinde pembe bir renk oluşmasını sağlayacak alg ve bakterilerin bulunması yer alıyor.

#7
Foto - Bazıları tüm sene boyunca pembe olan bu göllerin çoğu yıllık sıcaklık oranlarına göre renk değiştirebiliyor. Göle girmekte hiçbir sakınca yok. Hatta ona bu rengi veren algler bazı kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.

Bazıları tüm sene boyunca pembe olan bu göllerin çoğu yıllık sıcaklık oranlarına göre renk değiştirebiliyor. Göle girmekte hiçbir sakınca yok. Hatta ona bu rengi veren algler bazı kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.

#8
Foto - Göle pembe rengini veren algler, özellikle sıcaklığın ve tuz oranının arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten adlı bir madde üretiyor. Aynı dönemde halobakteriler de fazla ürediği için gölün rengi tamamen pembeye dönüyor.

Göle pembe rengini veren algler, özellikle sıcaklığın ve tuz oranının arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten adlı bir madde üretiyor. Aynı dönemde halobakteriler de fazla ürediği için gölün rengi tamamen pembeye dönüyor.

#9
Foto - Sıcaklığın etkisi azalınca da beta-karoten üretimine gerek kalmıyor ve kırmızı-pembe renkler gölden kayboluyor.

Sıcaklığın etkisi azalınca da beta-karoten üretimine gerek kalmıyor ve kırmızı-pembe renkler gölden kayboluyor.

#10
Foto - Pembe göllerin arasında en büyüleyici olanı Avustralya’daki Hillier Gölü. 250 metre genişliğe ve 600 metre uzunluğa sahip Hillier Gölü’nün rengi yılın neredeyse tamamında pembe kalıyor. Gölün çevresi yeşil ağaçlarla çevrili olduğu için etkileyici bir manzara ortaya çıkarıyor.

Pembe göllerin arasında en büyüleyici olanı Avustralya’daki Hillier Gölü. 250 metre genişliğe ve 600 metre uzunluğa sahip Hillier Gölü’nün rengi yılın neredeyse tamamında pembe kalıyor. Gölün çevresi yeşil ağaçlarla çevrili olduğu için etkileyici bir manzara ortaya çıkarıyor.

#11
Foto - Bunun dışında Avustralya’daki Hutt ve Quairading Gölü, İspanya’daki Torrevieja Gölü, Senegal’daki Retba Gölü, Azerbaycan'daki Masazir Gölü ve Çanakkale Dalyan’daki Tuz Gölü dünya üzerindeki pembe gölleri oluşturuyor.

Bunun dışında Avustralya’daki Hutt ve Quairading Gölü, İspanya’daki Torrevieja Gölü, Senegal’daki Retba Gölü, Azerbaycan'daki Masazir Gölü ve Çanakkale Dalyan’daki Tuz Gölü dünya üzerindeki pembe gölleri oluşturuyor.

#12
Foto - Dunaliella salma isimli alg ile halo isimli bakteriler nedeniyle pembeye bürünen Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Dunaliella salma isimli alg ile halo isimli bakteriler nedeniyle pembeye bürünen Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

#13
Foto - Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılarken, doğal güzelliğiyle ve ayak hastalıklarına iyi gelmesiyle de dikkat çekiyor.

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılarken, doğal güzelliğiyle ve ayak hastalıklarına iyi gelmesiyle de dikkat çekiyor.

#14
Foto - Gölün sığ olması nedeniyle ziyaretçiler çıplak ayakla gölde yürürken, Tuz Gölü çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Gölün sığ olması nedeniyle ziyaretçiler çıplak ayakla gölde yürürken, Tuz Gölü çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

#15
Foto - Tuz Gölü'nü ziyarete gelen Dudu Kis (55), “Çok güzel bir yer. Girdik Tuz Gölü'ne. Pembe böyle çok güzel. Çokta şifalıymış. Onun için geldik” dedi. 11 yaşındaki Ali Akkuş ise, “Biz bugün Tuz Gölü'ne girdik. Tuz Gölü harika bir yer. Pembeliği doğal bir şey” diye konuştu.

Tuz Gölü'nü ziyarete gelen Dudu Kis (55), “Çok güzel bir yer. Girdik Tuz Gölü'ne. Pembe böyle çok güzel. Çokta şifalıymış. Onun için geldik” dedi. 11 yaşındaki Ali Akkuş ise, “Biz bugün Tuz Gölü'ne girdik. Tuz Gölü harika bir yer. Pembeliği doğal bir şey” diye konuştu.

#16
Foto - Çanakkale’nin Dalyan köyünde bulunan, yüksek oranda tuz içerdiğinden bazen kırmızıya dönen bir pembe gölü var.

Çanakkale’nin Dalyan köyünde bulunan, yüksek oranda tuz içerdiğinden bazen kırmızıya dönen bir pembe gölü var.

#17
Foto - Kalp şeklini andıran yapısıyla halk arasında kalpli göl olarak da biliniyor. Bu göl, eski bir yerleşim yeri olan Alexandra Troas antik kentinin bir parçası konumunda.

Kalp şeklini andıran yapısıyla halk arasında kalpli göl olarak da biliniyor. Bu göl, eski bir yerleşim yeri olan Alexandra Troas antik kentinin bir parçası konumunda.

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