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Dünyada sadece iki uçakta olacak: KAAN’a kızılötesi kalkan geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dünyada sadece iki uçakta olacak: KAAN’a kızılötesi kalkan geliyor

Türk savunma sanayiinin göz bebeği Milli Muharip Uçak KAAN, ASELSAN’ın geliştirdiği YILDIRIM-300 sistemi ile hava savunma kapasitesinde çağ atlamaya hazırlanıyor. YILDIRIM-100’ün daha gelişmiş bir versiyonu olan YILDIRIM-300, özellikle aktif harp başlığı taşıyan kızılötesi güdümlü füzelere karşı uçaklara tam koruma sağlıyor. Bu sistemin entegrasyonuyla birlikte KAAN, dünyada Su-57’den sonra Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) teknolojisini barındıran ikinci 5. nesil savaş uçağı unvanını kazanacak.

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Foto - Dünyada sadece iki uçakta olacak: KAAN’a kızılötesi kalkan geliyor

ASELSAN’ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği DIRCM teknolojisi, hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini doğrudan etkileyen kritik bir bileşen olarak öne çıkıyor. YILDIRIM-100 halihazırda helikopterler üzerinde başarıyla kullanılırken, YILDIRIM-300’ün yüksek hız ve yüksek irtifa operasyonları için özel olarak optimize edildiği biliniyor.

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Foto - Dünyada sadece iki uçakta olacak: KAAN’a kızılötesi kalkan geliyor

KAAN'ın beşinci nesil avcı uçağı kimliğini destekleyecek olan bu teknoloji, düşman füzelerini optik sensörler yardımıyla saptırarak etkisiz hale getiriyor. Yerli motor çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen bu radar ve karşı tedbir sistemleri, Türkiye’nin hava sahasındaki caydırıcılığını artırıyor.

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Foto - Dünyada sadece iki uçakta olacak: KAAN’a kızılötesi kalkan geliyor

YILDIRIM-300 projesinin tamamlanması, Türkiye’nin hava platformlarını dışa bağımlılıktan kurtarma vizyonunun bir diğer somut adımı olarak görülüyor. KAAN, bu ileri teknoloji sayesinde modern hava muharebelerinde çok daha güvenli ve etkili bir şekilde görev icra edebilecek.

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Foto - Dünyada sadece iki uçakta olacak: KAAN’a kızılötesi kalkan geliyor

ASELSAN’ın bu stratejik hamlesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki uçakların elektronik harp kabiliyetini de bir üst seviyeye taşıyor.

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Yorumlar

divan

bunlar olacak sürekli lişsteye konuluyorda şunda bu özellikler var zamnla üzerine konulacak kardeşim olacakları boş verelim çıkışında hangi özellikler mevcut sürekli olacaklarla uçak yapılmaz...
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