Dünyada sadece iki uçakta olacak: KAAN’a kızılötesi kalkan geliyor
Türk savunma sanayiinin göz bebeği Milli Muharip Uçak KAAN, ASELSAN’ın geliştirdiği YILDIRIM-300 sistemi ile hava savunma kapasitesinde çağ atlamaya hazırlanıyor. YILDIRIM-100’ün daha gelişmiş bir versiyonu olan YILDIRIM-300, özellikle aktif harp başlığı taşıyan kızılötesi güdümlü füzelere karşı uçaklara tam koruma sağlıyor. Bu sistemin entegrasyonuyla birlikte KAAN, dünyada Su-57’den sonra Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) teknolojisini barındıran ikinci 5. nesil savaş uçağı unvanını kazanacak.