Dünyada nadir, Türkiye'de tek!

Fabrika ve teknolojik atölyelerde üretilen zeka oyunlarının da bulunduğunu belirten Gökgöz, kendisinin sattığı el emeğiyle üretilen ve ahşaptan yapılması nedeniyle bir çok yönden daha değerli olduğunu da kaydetti. Pandemi sürecinde mal alımında zorlanmasına rağmen bu işi severek yaptığını da anlatan Gökgöz, ''Oyunların hepsi genç kızların ilkel ekipmanlarıyla, el emeğiyle üretiliyor. Onun için bu oyunlara ulaşılması çok zor oluyor. Örneğin bir sipariş verdiğinizde o siparişinizin hazırlanması 1 yıl sürüyor. Hazırlandıktan sonra gidip, alıp getiriyorsunuz. Daha sonra bu oyunların hepsinin insan sağlığına zararlı olmadığını, çocuklara zararlı olmadığına dair Türkiye'deki laboratuvarlarda rapor alıyorsunuz. Bütün oyunlarımızın Türkiye'deki laboratuvarlardan alınmış raporları var. Buradaki oyunlarda kullanılan ağaçların her biri dünyanın en kıymetli ağaçlarından üretiliyor. Örneğin tik ağacından, Hint gül ağacından üretilen ahşap zeka oyunları var. Tik ağacı dünyada suya dayanıklı en iyi ağaçlardan birisidir. Aynı zamanda tik ağacından üretilen ahşap zeka oyununu oynadığınızda, çıplak ayakla toprağa basmış gibi üzerinizdeki negatif enerjiyi yere vermiş oluyorsunuz" diye konuştu. Gökgöz, Gazianteplilerin yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinde yaşayan zeka oyunlarına meraklı insanların dükkanı bulduğunu belirterek, en düşük ahşap zeka oyunlarının fiyatlarının ise 150 TL'den başladığını kaydetti.