2022-10-11 14:49:47 Dünyada nadir, Türkiye'de tek!
Gaziantep'te yaşayan Fatih Gökgöz, uzun yıllar çalıştığı pazarlama şirketinden 10 yıl önce emekli olurken, süreçte ise Türkiye'de kimsenin yapmadığı mesleklerin arayışına girdi. İnsanlara katkı da sağlayacak bir meslek için arayışlarını sürdüren Fatih Gökgöz, yaptığı araştırmaların sonunda ise Türkiye'de yapılmayan tek mesleğinin el yapımı ahşap zeka oyunlarının satışı olduğunu belirledi. Mesleğin dünya da nadir yapılan bir meslek olduğunu belirleyen Gökgöz, 10 yıl önce sadece Tayland, Hindistan ve Endonezya'da ilkel yöntemlerle, el emeğiyle üretilen ahşap oyunlarını getirerek Gaziantep'te bir dükkan açtı. Ahşap zeka oyunlarını Türkiye'de ilk olan dükkanında satmaya başlayan Gökgöz, sattığı ahşap oyunlarla insanların bakış açılarına, çocukların zeka gelişimlerine katkıda bulunuyor.