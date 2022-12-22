Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

NKÜ Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı’nda Yenidoğan Yan Dal Uzmanı Dr. Mustafa Törehan Aslan, "34 yaşındaki gebemiz hastanemize dün akşam sevk olmuştu. İleri tansiyon yüksekliği nedeniyle bugün acil sezaryenle doğuma alındı. Ama gebelik haftası 23-24 hafta sınırında. Ultrasona göre 21 haftayla uyumlu bir gebelikti, doğumu kaçınılmaz oldu ve gerçekleşti. Bebeğimiz 310 gram olarak dünyaya geldi ve doğum odasındaki etkili yeni doğan canlandırması ile birlikte ünitemize şu an bebeğimizi alabildik. İlk tedavilerine başladık ama tabii ki 310 gramlık bir bebek baktığınızda dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor. Kaybedilme oranları yüksek olmakla birlikte tabii ki en ufak bir şansı bile olsa en etkili tedaviyi vermek için uğraşıyoruz. Saniyeler, dakikalar, günler, haftalar, aylar bizim için çok kritik olacak. İnşallah bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğuna da ulaşırız" dedi.