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Yaşam
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Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

2022-12-22 16:39:23
Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

Tekirdağ’da doğan bebek, 310 gram ağrılığında dünyaya gelerek ülkenin sayılı bebekleri arasına girdi.

#1
Foto - Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesinde 310 gram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi. 310 gramlık bebek, doğumdan hemen sonra yenidoğan ünitesinde tedavi altına alındı.

#2
Foto - Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

310 gramlık bebek 7/24 gözlem altında tutularak, bebeğe en etkili tedavinin verilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor.

#3
Foto - Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

Hastanede Dr. Mustafa Törehan Aslan tarafından yapılan müdahale sonucu 310 gram ağırlığında dünyaya gözünü açan prematüre bebek, bu ağırlıkla dünyada ve ülkede sayılı bebeklerin arasında girdi.

#4
Foto - Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

Dr. Aslan ve ekibi, bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu etmek çalıştıklarını belirtti.

#5
Foto - Dünyada nadir rastlanıyor! Türkiye'de 310 gramlık bebek doğdu

NKÜ Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı’nda Yenidoğan Yan Dal Uzmanı Dr. Mustafa Törehan Aslan, "34 yaşındaki gebemiz hastanemize dün akşam sevk olmuştu. İleri tansiyon yüksekliği nedeniyle bugün acil sezaryenle doğuma alındı. Ama gebelik haftası 23-24 hafta sınırında. Ultrasona göre 21 haftayla uyumlu bir gebelikti, doğumu kaçınılmaz oldu ve gerçekleşti. Bebeğimiz 310 gram olarak dünyaya geldi ve doğum odasındaki etkili yeni doğan canlandırması ile birlikte ünitemize şu an bebeğimizi alabildik. İlk tedavilerine başladık ama tabii ki 310 gramlık bir bebek baktığınızda dünyada ve Türkiye'de aslında birkaç bebekten biri gibi gözüküyor. Kaybedilme oranları yüksek olmakla birlikte tabii ki en ufak bir şansı bile olsa en etkili tedaviyi vermek için uğraşıyoruz. Saniyeler, dakikalar, günler, haftalar, aylar bizim için çok kritik olacak. İnşallah bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğuna da ulaşırız" dedi.

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