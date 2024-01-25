2024-01-25 12:02:01 Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok
Keçi sütü dünya çapında giderek popülerlik kazanıyor. Besin açısından zengindir ve sağlık açısından birçok avantajı vardır. Keçi sütünün sindirimi ve sindirimi laktoza duyarlı kişiler için bile kolaydır. Geleneksel inek sütünü sindirmekte sorun yaşıyorsanız, bitki bazlı süte geçmeden önce farklı hayvan bazlı sütleri test etmek isteyebilirsiniz. Ya da belki tek yapmak istediğiniz, sabahları mısır gevreğinize ve kahvenize koyduğunuz şeyleri değiştirmektir.