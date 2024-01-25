Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

MİNERAL VE KALSİYUM DEPOSU Keçi sütü, inek sütünde bulunanlardan daha biyolojik olarak daha yararlı olduğu düşünülen kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu, vücudun bu mineralleri daha etkili bir şekilde emip kullanmasını sağlayarak genel olarak kemik sağlığını ve besin emilimini artırır.