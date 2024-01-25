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Gıda
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Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

2024-01-25 12:02:01
Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

Keçi sütü dünya çapında giderek popülerlik kazanıyor. Besin açısından zengindir ve sağlık açısından birçok avantajı vardır. Keçi sütünün sindirimi ve sindirimi laktoza duyarlı kişiler için bile kolaydır. Geleneksel inek sütünü sindirmekte sorun yaşıyorsanız, bitki bazlı süte geçmeden önce farklı hayvan bazlı sütleri test etmek isteyebilirsiniz. Ya da belki tek yapmak istediğiniz, sabahları mısır gevreğinize ve kahvenize koyduğunuz şeyleri değiştirmektir.

#1
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

Keçi sütü, lezzeti ve sağlık açısından sağladığı avantajlar nedeniyle dünyanın en popüler sütlü içeceklerinden biridir. Ancak keçiler dünya süt arzının yalnızca yüzde 2'sini pazara sağlıyor.

#2
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

Keçi sütü homojenleştirilmesi gerekmediği için daha ucuzdur. Vitaminler, mineraller ve besinler açısından zengin olan bu mükemmel bir besindir. Dünya çapında inek sütünden bile daha fazla tercih edilmektedir.

#3
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

SAĞLIKLI SİNDİRİM Keçi sütü inek sütüne benzer yağ içeriğine sahiptir ancak keçi sütündeki yağ kürecikleri inek sütündekilerden daha küçük olduğundan sindirimi daha kolaydır.

#4
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

Keçi sütü midenizde lor haline gelir ancak bu lor inek sütünden yapılan lordan daha yumuşaktır. lor içeren inek sütüyle karşılaştırıldığında keçi sütü yalnızca %2 lor içerir, bu da vücudun sindirimine yardımcı olur ve daha az tahrişe neden olur.

#5
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

Keçi sütünde bulunan iki biyoaktif madde olan yağ asitleri ve oligosakkaritler, antiinflamatuar etkiye sahip olabilir. Bu maddeler vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya ve genel olarak bağışıklık sistemi performansını artırmaya yardımcı olabilir.

#6
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

Bununla birlikte keçi sütü, inek sütünden fincan başına yaklaşık daha az laktoz içerir ve yoğurda kültürlendiğinde daha da az laktoz elde edilir. Bu nedenle keçi sütü süt ürünleri, orta derecede laktoz duyarlılığı olan kişiler için sindirim sistemini inek sütünden daha az tahriş edebilir. www.posta.com.tr

#7
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

Keçi sütünün inek sütünü yenmesinin bir başka yolu da, bağırsak floramızdaki iyi bakterilerin büyümesini destekleyen daha fazla "prebiyotik" karbonhidrat içermesidir. Bu şekerlere oligosakkaritler diyoruz. İnsan anne sütünde bulunanlarla aynı türden olan bu karbonhidratlar, bebeğin sindirim sistemindeki "iyi" bakterilerin sağlıklı kalmasını sağlar.

#8
Foto - Dünyada lıkır lıkır içiliyor! Türkiye'de değerini bilen yok

MİNERAL VE KALSİYUM DEPOSU Keçi sütü, inek sütünde bulunanlardan daha biyolojik olarak daha yararlı olduğu düşünülen kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. Bu, vücudun bu mineralleri daha etkili bir şekilde emip kullanmasını sağlayarak genel olarak kemik sağlığını ve besin emilimini artırır.

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