2023-10-08 13:01:00 Dünyada hangi ülke Hamas’a, hangi ülke İsrail’e destek verdi! İşte tam liste
Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" operasyona sonrası İsrail de "Demir Kılıçlar" operasyonunu başlattı. Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan Hamas karşıtı açıklamalar ve İsrail'e destek mesajları geldi. Katar tek sorumlunun İsrail olduğunu söyledi. Rusya acil ateşkes çağrısında bulundu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu”, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de "Demir Kılıçlar Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu. Hamas ve İsrail arasında çatışma devam ederken Avrupa’dan Hamas karşıtı açıklamalar geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından yaptığı açıkşamada, “İsrail’den dehşet verici haberler geliyor. Gazze’den ateşlenen roketler ve şiddetin artması bizi şoke etti. Almanya, İsrail’in yanında” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Hamas’ın şiddeti körüklediğini ifade ederek, "İsrail ile dayanışma içindeyiz. Uluslararası hukuk tarafından garanti altına alınan kendini savunma hakkına sahip” dedi.