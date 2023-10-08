Dünyada hangi ülke Hamas’a, hangi ülke İsrail’e destek verdi! İşte tam liste

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’na Rusya’dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamasında, Filistin-İsrail arasındaki durumdan derin kaygı duyulduğunu ifade ederek, “75 yıldır devam eden şiddet içeren bir çözüm değil yalnızca siyasi ve diplomatik olarak çözülebilecek bu çatışmanın, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarıyla bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını destekleyen uluslararası yasalar temelindeki müzakere süreciyle çözülebileceğine yönelik ilkeli ve istikrarlı duruşumuzu teyit ediyoruz” dedi. Zaharova, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Şu anki çatışmanın tırmanması, ilgili kararları yerine getirme konusundaki BM ve Güvenlik Konseyi'nin kronik başarısızlığı ve Batı'nın; Rusya, ABD, AB ve Birleşmiş Milletler’den oluşan Orta Doğu dörtlüsünün çalışmalarının engellemesinin bir sonucudur. Filistin ve İsrail taraflarını acilen ateşkese çağırıyoruz.” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron da İsrail ile dayanışma mesajarı vererek, İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını dile getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly da Hamas'ı kınayarak, İsrail’in kendini savunma hakkı olduğunu dile getirdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise “Bu şiddet durmalı. İsrail, kendini savunmak için her hakka sahip” ifadelerini kullandı.