Dünyada en uzun yaşayan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı! Bakın listede kaçıncı sıradayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık alanındaki önemli verileri derleyerek dünyanın farklı ülkelerindeki yaşam süresini inceleyen son raporunu yayınladı. Türkiye'nin sıralaması şaşırttı. Sıralamada Türkiye ABD ve Katar' ı geride bırakırken bakın kaçıncı oldu... Dünya genelinde yaşam süresi giderek uzuyor. İnsanların daha sağlıklı yaşam tarzları benimsemesi, tıp alanındaki gelişmeler ve daha iyi yaşam koşulları, birçok ülkede yaş ortalamasının artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre, 1960'larda dünya genelinde ortalama yaşam süresi ortalama olarak 52 yıldı. Ancak günümüzde bu rakam ortalama olarak 73 yıla yükseldi.