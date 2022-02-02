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Dünyada en çok hangi meyve yetişiyor? Dünyanın en ilginç 6 meyvesi

2022-02-02 15:29:11
Dünyada en çok hangi meyve yetişiyor? Dünyanın en ilginç 6 meyvesi

Meyveler vücut için çok gerekli olan mineral ve vitaminler açısından son derece zengindirler. Bu nedenle hepimizin mutlaka alması gereken besin öğeleridir. Araştırmaya göre, olması gerekenden daha az sebze ve meyve tüketilmesi, her yıl kalp hastalıkları ve inme nedeniyle milyonlarca ölüme neden oluyor. Buna göre kalp damar hastalıklarına bağlı her 7 ölümden 1'i yeterince meyve yememeye, 12 ölümden 1'i ise yeterince sebze yememeye bağlı.

#1
Foto - Dünyada en çok hangi meyve yetişiyor? Dünya birincil meyve üretiminden; mandarin %4.40, armut %3.59, şeftali-nektarin %3.08, limon-lime %2.50 ve erik %1.96'lık pay almaktadır. 1961-1965 dönemi 100 kabul edildiğinde incelenen dönem boyunca dünya incir ve keçiboynuzu üretiminde düşüş göze çarpmaktadır.

Dünyada en çok hangi meyve yetişiyor? Dünya birincil meyve üretiminden; mandarin %4.40, armut %3.59, şeftali-nektarin %3.08, limon-lime %2.50 ve erik %1.96'lık pay almaktadır. 1961-1965 dönemi 100 kabul edildiğinde incelenen dönem boyunca dünya incir ve keçiboynuzu üretiminde düşüş göze çarpmaktadır.

#2
Foto - Bazı meyveler var ki dünyada yalnızca belli bölgede yetişiyor. İşte dünyanın en ilginç 6 meyvesi...

Bazı meyveler var ki dünyada yalnızca belli bölgede yetişiyor. İşte dünyanın en ilginç 6 meyvesi...

#3
Foto - Durian- Eskimiş çorabı andıran kokusuyla, dünyanın en çok kokan meyvesi olarak bilinen Durian, 3 kilograma kadar büyüyebiliyor. Meyvenin dış kabuğundaki boynuzu andıran küçük çıkıntılar ilk bakışta dikkat çekiyor.

Durian- Eskimiş çorabı andıran kokusuyla, dünyanın en çok kokan meyvesi olarak bilinen Durian, 3 kilograma kadar büyüyebiliyor. Meyvenin dış kabuğundaki boynuzu andıran küçük çıkıntılar ilk bakışta dikkat çekiyor.

#4
Foto - Meyve yenildiğinde, enerji yeniler ve anında vücudu canlandırır. Kolay sindirilebilir; yumuşak eti doymuş yağ ve kolestrol içermez. B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir. Kan bacınsı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.

Meyve yenildiğinde, enerji yeniler ve anında vücudu canlandırır. Kolay sindirilebilir; yumuşak eti doymuş yağ ve kolestrol içermez. B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir. Kan bacınsı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir.

#5
Foto - Pitaya- Dikkat çekici pembe bir renge sahip olan Pitaya‘nın çiçekleri kivi ile armut çiçeklerinin kesişimi gibi görünüyor. Yüksek antioksidan ve lipozom içeren Pitaya, aynı zamanda lif açısından da zengin bir meyvedir.

Pitaya- Dikkat çekici pembe bir renge sahip olan Pitaya‘nın çiçekleri kivi ile armut çiçeklerinin kesişimi gibi görünüyor. Yüksek antioksidan ve lipozom içeren Pitaya, aynı zamanda lif açısından da zengin bir meyvedir.

#6
Foto - Pitaya meyvesi, yüksek C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum içermektedir. Yüksek tansiyonu önleme özelliği vardır. İçerdiği kalsiyum sayesinde güçlü iskelet sistemi ve kemikler için yararlıdır. Vücudun nem dengesini kontrol altında tutar.

Pitaya meyvesi, yüksek C vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum içermektedir. Yüksek tansiyonu önleme özelliği vardır. İçerdiği kalsiyum sayesinde güçlü iskelet sistemi ve kemikler için yararlıdır. Vücudun nem dengesini kontrol altında tutar.

#7
Foto - Rambutan- Yaratık görünümlü bu meyve, dünyada yalnızca tropikal iklime sahip bölgelerde yetişiyor. Oldukça tatlı ve lezzetli olan Rambutan, dış kabuğu kızardığında yemeye hazır hale geliyor. Yüksek miktarda C vitamini içeren rambutan meyvesi, vücuttaki hücre hasarlarını tedavi etmede önemli bir yardımcıdır, Vücuttaki kan dolaşımını düzenler. 1 adedi yaklaşık 17 kaloridir.

Rambutan- Yaratık görünümlü bu meyve, dünyada yalnızca tropikal iklime sahip bölgelerde yetişiyor. Oldukça tatlı ve lezzetli olan Rambutan, dış kabuğu kızardığında yemeye hazır hale geliyor. Yüksek miktarda C vitamini içeren rambutan meyvesi, vücuttaki hücre hasarlarını tedavi etmede önemli bir yardımcıdır, Vücuttaki kan dolaşımını düzenler. 1 adedi yaklaşık 17 kaloridir.

#8
Foto - Akebi‘nin kelime anlamı “mavinin nadir görülen bir tonu”dur. Kabuğu bezelyeninkiyle aynı şekilde açılan ve ekşi bir tadı olan Akebi‘nin iç kısmı tüketiliyor. İçindeki etli kısım ve tohumlarının birbirinden ayrılması çok zor olduğundan birlikte yeniyor. Sonbaharda hasadı yapılan Akebi, Kuzey Japonya’da yetişiyor.

Akebi‘nin kelime anlamı “mavinin nadir görülen bir tonu”dur. Kabuğu bezelyeninkiyle aynı şekilde açılan ve ekşi bir tadı olan Akebi‘nin iç kısmı tüketiliyor. İçindeki etli kısım ve tohumlarının birbirinden ayrılması çok zor olduğundan birlikte yeniyor. Sonbaharda hasadı yapılan Akebi, Kuzey Japonya’da yetişiyor.

#9
Foto - Akebi meyvesi, vücudu çevresel saldırganlara karşı koruyabilen ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak için çinko ve B6 vitamini kombinasyonunu içeren iyi bir C vitamini kaynağıdır. Meyveler ayrıca kalsiyum, potasyum ve iltihap önleyici özellikler sağlar.

Akebi meyvesi, vücudu çevresel saldırganlara karşı koruyabilen ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmak için çinko ve B6 vitamini kombinasyonunu içeren iyi bir C vitamini kaynağıdır. Meyveler ayrıca kalsiyum, potasyum ve iltihap önleyici özellikler sağlar.

#10
Foto - Yılan meyvesi dış görünümünden dolayı bu ismi almıştır. Meyve, palmiye ağacının bir türünde salkım şeklinde yetişir. Elmayı andıran tatlı ve hafif asidik bir lezzeti vardır. Taze şekilde ya da tatlı hamur işlerinin içine katılarak yenebilir. Malezya ormanlarında yetişen Yılan Meyvesi, aynı ormanda yaşayan maymunların favori besinidir.

Yılan meyvesi dış görünümünden dolayı bu ismi almıştır. Meyve, palmiye ağacının bir türünde salkım şeklinde yetişir. Elmayı andıran tatlı ve hafif asidik bir lezzeti vardır. Taze şekilde ya da tatlı hamur işlerinin içine katılarak yenebilir. Malezya ormanlarında yetişen Yılan Meyvesi, aynı ormanda yaşayan maymunların favori besinidir.

#11
Foto - Uzun süre tokluk hissi veren bu tropikal meyve, hafızayı güçlendirmesiyle de tanınıyor. Avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelerden daha fazla antioksidan içeriyor.

Uzun süre tokluk hissi veren bu tropikal meyve, hafızayı güçlendirmesiyle de tanınıyor. Avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelerden daha fazla antioksidan içeriyor.

#12
Foto - Yıldız Elması: 5-10 cm çapındaki Yıldız Elması, mor ya da soluk yeşil renklerinde olabiliyor. Meyvenin bu isimde olmasının sebebi, kesildiğinde ortaya çıkan iç kısmının yıldız şeklinde olmasıdır. İçerdiği %33′lük toksisite oranı nedeniyle dış kabuğu tüketilmemektedir.

Yıldız Elması: 5-10 cm çapındaki Yıldız Elması, mor ya da soluk yeşil renklerinde olabiliyor. Meyvenin bu isimde olmasının sebebi, kesildiğinde ortaya çıkan iç kısmının yıldız şeklinde olmasıdır. İçerdiği %33′lük toksisite oranı nedeniyle dış kabuğu tüketilmemektedir.

#13
Foto - Potasyum ve niasin yönünden zengin olan yıldız meyvesi, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. -Susuzluğu giderir. Şeker oranı düşük olduğu için, kilo vermeye yardımcı olur. -Tıpkı portakal gibi C vitamini deposudur.

Potasyum ve niasin yönünden zengin olan yıldız meyvesi, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. -Susuzluğu giderir. Şeker oranı düşük olduğu için, kilo vermeye yardımcı olur. -Tıpkı portakal gibi C vitamini deposudur.

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