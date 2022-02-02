Dünyada en çok hangi meyve yetişiyor? Dünyanın en ilginç 6 meyvesi

Meyveler vücut için çok gerekli olan mineral ve vitaminler açısından son derece zengindirler. Bu nedenle hepimizin mutlaka alması gereken besin öğeleridir. Araştırmaya göre, olması gerekenden daha az sebze ve meyve tüketilmesi, her yıl kalp hastalıkları ve inme nedeniyle milyonlarca ölüme neden oluyor. Buna göre kalp damar hastalıklarına bağlı her 7 ölümden 1'i yeterince meyve yememeye, 12 ölümden 1'i ise yeterince sebze yememeye bağlı.