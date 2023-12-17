Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

Gemisavar Balistik Füze (ASBM), özellikle gemilere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış bir balistik füze türüdür. Esas olarak kara hedeflerine yönelik olan geleneksel balistik füzelerin aksine, ASBM’ler uçak gemileri ve diğer su üstü platformlar da dahil olmak üzere gemileri hedef almak ve imha etmek için optimize edilmiştir. ASBM’ler tipik olarak kendilerini deniz operasyonları için uygun kılan benzersiz özelliklere sahiptir. Bu özellikler arasında; yüksek hız, manevra kabiliyeti ve denizdeki hareketli bir hedefe angajman gerçekleştirmeyi sağlayan güdüm sistemi bulunmaktadır. ASBM’lerin birincil amacı, düşmanın deniz yollarını kullanmasını engellemek ve deniz bölgelerinde güç projeksiyonu yapmak için güçlü ve uzun menzilli bir yetenek sağlamaktır. ASBM’lerin en iyi bilinen örneklerinden biri, uçak gemilerini hedef alma ve tehdit etme potansiyeliyle dikkat çeken Çin yapımı DF-21D‘dir (Dong-Feng 21D). ASBM’lerin yüksek hızları, daha yavaş hareket eden seyir füzelerine veya diğer gemisavar füzelere kıyasla önlenmelerini daha zor hale getirdiğinden, deniz savunma sistemleri için önemli zorluklar teşkil etmektedir. Halihazırda; Çin, Rusya, Hindistan ve İran’ın bu alanda önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Husilere yönelik silah sevkiyatı da çoğunlukla İran tarafından sağlanmaktadır. Dolayısı ile esasında İran’ın Gemisavar Balistik Füze kabiliyeti, bu olayla birlikte doğrulandı denilebilir. ABD, Gemisavar Balistik Füzeler’in imhası için lazer silahlarını kullanmayı hedeflemektedir.