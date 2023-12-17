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Dünya
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Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

2023-12-17 11:48:56
Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

Yemenli Husiler, Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Bab el-Mandeb Boğazı’na Gemisavar Balistik Füze atışı gerçekleştirdi. Olayda, bir gemi vuruldu.

#1
Foto - Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’a göre olay şu şekilde gerçekleşti: “15 Aralık saat 07:00 sularında (Sanaa saatiyle) Husi güçleri Kızıldeniz’in güney kesiminde kuzeye doğru seyreden Liberya bayraklı MSC ALANYA adlı motorlu gemiyle temasa geçerek saldırı tehdidinde bulundu.

#2
Foto - Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

Husiler gemiyi geri dönmesi ve güneye doğru ilerlemesi için yönlendirdi. Bölgede hiçbir ABD gemisi olmamasına rağmen, ABD kuvvetleri gemiyle doğrudan iletişimi sürdürdü ve ALANYA kuzeye devam etti. Şu anda güvenli bir şekilde seyahat ettiğine inanılmaktadır.

#3
Foto - Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

15 Aralık saat 09:00 sularında (Sanaa saatiyle) Husilerin kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir İHA Kızıldeniz’de güneye doğru yol alan Liberya bayraklı AL JASRAH adlı motorlu gemiyi vurdu. AL JASRAH derhal bir imdat sinyali yayınlayarak mürettebatın saldırı nedeniyle çıkan yangınla mücadele ettiğini bildirdi. Yangın söndürülmüştür.

#4
Foto - Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

Ardından, 15 Aralık (Sanaa saatiyle) 13:00 sularında Husi güçleri Bab el-Mandeb boğazındaki uluslararası nakliye yollarına doğru iki balistik füze fırlattı. Bu füzelerden biri Liberya bandıralı MSC PALATIUM 3’e isabet etmiş ve gemi bir mayday çağrısı yayınlayarak yanmakta olduğunu bildirmiştir. USS MASON bu çağrıya yanıt verdi. Diğer füze muhtemelen herhangi bir gemiyi ıskaladı.

#5
Foto - Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

Saldırıya uğrayan üç gemiden herhangi birinde yaralanma rapor edilmemiştir, ancak bu son saldırı turu, Husi eylemlerinin uluslararası deniz taşımacılığı için yarattığı büyük riskin bir başka göstergesidir.”

#6
Foto - Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

Gemisavar Balistik Füze (ASBM), özellikle gemilere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış bir balistik füze türüdür. Esas olarak kara hedeflerine yönelik olan geleneksel balistik füzelerin aksine, ASBM’ler uçak gemileri ve diğer su üstü platformlar da dahil olmak üzere gemileri hedef almak ve imha etmek için optimize edilmiştir. ASBM’ler tipik olarak kendilerini deniz operasyonları için uygun kılan benzersiz özelliklere sahiptir. Bu özellikler arasında; yüksek hız, manevra kabiliyeti ve denizdeki hareketli bir hedefe angajman gerçekleştirmeyi sağlayan güdüm sistemi bulunmaktadır. ASBM’lerin birincil amacı, düşmanın deniz yollarını kullanmasını engellemek ve deniz bölgelerinde güç projeksiyonu yapmak için güçlü ve uzun menzilli bir yetenek sağlamaktır. ASBM’lerin en iyi bilinen örneklerinden biri, uçak gemilerini hedef alma ve tehdit etme potansiyeliyle dikkat çeken Çin yapımı DF-21D‘dir (Dong-Feng 21D). ASBM’lerin yüksek hızları, daha yavaş hareket eden seyir füzelerine veya diğer gemisavar füzelere kıyasla önlenmelerini daha zor hale getirdiğinden, deniz savunma sistemleri için önemli zorluklar teşkil etmektedir. Halihazırda; Çin, Rusya, Hindistan ve İran’ın bu alanda önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Husilere yönelik silah sevkiyatı da çoğunlukla İran tarafından sağlanmaktadır. Dolayısı ile esasında İran’ın Gemisavar Balistik Füze kabiliyeti, bu olayla birlikte doğrulandı denilebilir. ABD, Gemisavar Balistik Füzeler’in imhası için lazer silahlarını kullanmayı hedeflemektedir.

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