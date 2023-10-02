Dünyaca ünlü markanın çirkin mankeni olarak ünlenmişti! Azerbaycan kararı şok etti! Şu alçağa bak şu alçağa

Amaçlarını, 'Türkiye ve Azerbaycan, Ermenistan topraklarını işgal etmiş ve kalan yerleri de işgal etmek istiyor. Tüm Ermenileri de ortadan kaldırmak niyetinde. Ermenistan ordusu bununla baş edebilecek güçte değil, o nedenle siviller olarak bizim de bir ordu oluşturmamız ve saldırılara karşı tavır belirlemek..." olarak açıklıyorlar.