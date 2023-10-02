2023-10-02 13:37:51 Dünyaca ünlü markanın çirkin mankeni olarak ünlenmişti! Azerbaycan kararı şok etti! Şu alçağa bak şu alçağa
Gucci'nin çirkinliğiyle meşhur modeli Armine Harutyunyan, Ermeni terör örgütü VoMa'ya katıldı. "Azerbaycan'la alışılmadık bir mücadeleye hazırlanıyoruz" diyen Harutyunyan, terör kampında silah eğitimi aldığı görüntüleri de paylaştı. Gucci'nin çirkinliğiyle ünlü Ermeni modeli Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldığını duyurdu. VoMa'nın içerisinde PKK ve Asala'lı teröristler de bulunuyor. Elinde silahıyla atış eğitimi aldığı görülen Harutyanyan, terör örgütü VoMa'nın kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını söyledi.