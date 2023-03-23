Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

Mangrove yılanı 'altın halkalı kedi yılanı' olarak da bilinir ve daha çok Güneydoğu Asya'da rastlanan bir türdür. Büyük ölçüde siyahtır ancak vücudunun belli bölgelerinde enine sarı bantlara sahiptir, bu da ona viral olan kedi fotoğrafındaki aynı renkleri verir. Türlerinin en büyükleri arasında anılan bu yılan, kedilerin gözlerine benzeyen göz bebekleri nedeniyle "Kedi yılanı" olarak adlandırılmıştır. Kedi yılanı, bilinen ve daha çok Asya'da rastlanan bir tür ancak internette son zamanlarda viral olan "Yılan kedi"nin gerçekliği ise tartışılmaya devam ediyor. Viral olan fotoğraftaki hayvanın gerçek olmadığına dair bir başka teyit de İskoçya Ulusal Müzeleri Omurgalılar Baş Küratörü ve vahşi kediler konusunda uzman olan Dr. Andrew Kitchener'dan geldi. İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından Daily Mail'e konuşan Kitchener, "Yılan kedisi diye bir tür yoktur ve bilimsel olarak tanımlanmamıştır" ifadelerini kullandı. Haberin devamında söz konusu "Fotoğraf"ın muhtemelen Leopardus cinsinden bir Güney Amerika kedisini (muhtemelen bir margay, Leopardus wiedii) gösterdiği ve bu kedinin kürkü üzerinde bazı oynamalar yapılarak değiştirildiği belirtildi.