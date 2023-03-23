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Doğa
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Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

2023-03-23 10:01:51
Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

Sosyal medyada dolanan fotoğrafıyla gündem olan "yılan kedi" gerçek olup olmadığı yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi. Tıpkı bir yılana benzeyen desenleriyle viral olan kedinin fotoğrafının ardındaki gerçek ortaya çıktı.

#1
Foto - Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

Son birkaç haftadır, vücudunda sürüngenlere özgü siyah ve sarı lekeler bulunan bir kedinin görüntüsü sosyal medyada dolaşıyor. Fotoğrafa eşlik eden metinde bu kedinin "Amazon yağmur ormanlarının ulaşılması zor bölgelerinde" yaşayan ve "dünyadaki en nadir kedi türü" olan bir "yılan kedisi" olduğu belirtiliyor.

#2
Foto - Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

Facebook, Twitter ve TikTok'taki görüntüler binlerce kez paylaşıldı ve kullanıcılar yorumlarda bunun gerçek mi yoksa bir aldatmaca mı olduğu konusunda tartışmaya başladı.

#3
Foto - Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

Mangrove yılanı 'altın halkalı kedi yılanı' olarak da bilinir ve daha çok Güneydoğu Asya'da rastlanan bir türdür. Büyük ölçüde siyahtır ancak vücudunun belli bölgelerinde enine sarı bantlara sahiptir, bu da ona viral olan kedi fotoğrafındaki aynı renkleri verir. Türlerinin en büyükleri arasında anılan bu yılan, kedilerin gözlerine benzeyen göz bebekleri nedeniyle "Kedi yılanı" olarak adlandırılmıştır. Kedi yılanı, bilinen ve daha çok Asya'da rastlanan bir tür ancak internette son zamanlarda viral olan "Yılan kedi"nin gerçekliği ise tartışılmaya devam ediyor. Viral olan fotoğraftaki hayvanın gerçek olmadığına dair bir başka teyit de İskoçya Ulusal Müzeleri Omurgalılar Baş Küratörü ve vahşi kediler konusunda uzman olan Dr. Andrew Kitchener'dan geldi. İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından Daily Mail'e konuşan Kitchener, "Yılan kedisi diye bir tür yoktur ve bilimsel olarak tanımlanmamıştır" ifadelerini kullandı. Haberin devamında söz konusu "Fotoğraf"ın muhtemelen Leopardus cinsinden bir Güney Amerika kedisini (muhtemelen bir margay, Leopardus wiedii) gösterdiği ve bu kedinin kürkü üzerinde bazı oynamalar yapılarak değiştirildiği belirtildi.

#4
Foto - Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

"Elbette Güney Amerika'da keşfedilmeyi bekleyen yeni kedi türleri olabilir, ancak bu onlardan biri değil. Facebook kullanıcısı Alex Vasilev bir gün telefonundaki fotoğrafları silerken söz konusu görüntüye denk geldi ve hesabından şu paylaşımı yaptı: "Serpens catus (yılan kedisi) dünya üzerindeki en nadir kedi türüdür. Bu hayvanlar Amazon yağmur ormanlarının ulaşılması zor bölgelerinde yaşarlar ve bu nedenle nispeten az görülmüşlerdir. Yılan kedisini yakalayan ilk görüntüler sadece 2020'de ortaya çıktı. Bu memeli hayvan 4 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre uzunluğundadır. Bazı Amazon kabileleri evlerini kemirgenlerden korumak için yılan kedilerini kullansa da bu hayvan neredeyse hiç evcilleştirilmemiştir." Paylaşımı 722 paylaşım ve 313 yorum aldı ve doğruluğu konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bir yorumcu şunları yazdı: "Bu kedi türünü ilk kez görüyorum. Muhteşem!!!!" Bir diğeri ise şunları ekledi: "Bunun var olması için hiçbir biyolojik bağlantı yok. Yılan ve kedi. Sadece aptal bir tık yemi." Vasilev YouTube videosunda orijinal görüntüyü Facebook'tan indirdiğini doğruladı ve fotoğrafın Photoshop mu yoksa yapay zeka kullanılarak mı oluşturulduğunu bilmediğini söyledi.

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