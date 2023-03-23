Dünya viral olan "yılan kedi"yi konuşuyor

"Elbette Güney Amerika'da keşfedilmeyi bekleyen yeni kedi türleri olabilir, ancak bu onlardan biri değil. Facebook kullanıcısı Alex Vasilev bir gün telefonundaki fotoğrafları silerken söz konusu görüntüye denk geldi ve hesabından şu paylaşımı yaptı: "Serpens catus (yılan kedisi) dünya üzerindeki en nadir kedi türüdür. Bu hayvanlar Amazon yağmur ormanlarının ulaşılması zor bölgelerinde yaşarlar ve bu nedenle nispeten az görülmüşlerdir. Yılan kedisini yakalayan ilk görüntüler sadece 2020'de ortaya çıktı. Bu memeli hayvan 4 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre uzunluğundadır. Bazı Amazon kabileleri evlerini kemirgenlerden korumak için yılan kedilerini kullansa da bu hayvan neredeyse hiç evcilleştirilmemiştir." Paylaşımı 722 paylaşım ve 313 yorum aldı ve doğruluğu konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bir yorumcu şunları yazdı: "Bu kedi türünü ilk kez görüyorum. Muhteşem!!!!" Bir diğeri ise şunları ekledi: "Bunun var olması için hiçbir biyolojik bağlantı yok. Yılan ve kedi. Sadece aptal bir tık yemi." Vasilev YouTube videosunda orijinal görüntüyü Facebook'tan indirdiğini doğruladı ve fotoğrafın Photoshop mu yoksa yapay zeka kullanılarak mı oluşturulduğunu bilmediğini söyledi.