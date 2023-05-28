  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
10
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

2023-05-28 13:08:00
Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yakından takip ediliyor. Pek çok uluslararası ajans gazeteler internet sitelerinde açtıkları canlı bloglar üzerinden gelişmeleri okuyucuları ile anlık olarak paylaşıyor. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. turda oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlamış durumda. Dünya da Türkiye'de yaşananları gelişmeleri anbean takip ediyor.

#1
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Al Jazeera 14 Mayıs'ta olduğu gibi bu turda da yaşanan gelişmeleri canlı olarak yayımlamaya başladı. Habere "2023 Türkiye seçimlerinin 2. turu canlı" başlığı başlığı atıldı.

#2
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

The Wall Street Journal da bu sabah saatlerinde yayımladığı haberinde Türkiye'nin ikinci tur seçimlerinin heyecanlı olduğundan bahsetti.

#3
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

CNN'de Türkiye'nin seçime gittiğinden bahsederek şu ana kadar bilinmesi gerekenleri yazdı.

#4
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Yunan gazetesi Kathimerini de seçimden bahseden gazeteler arasındaydı.

#5
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Reuters haber ajansı da vatandaşların 2. tur seçimleri için sandık başına gittiğinden bahsetti.

#6
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelen görüntüler vatandaşların oy vermek için okullara gittiğini gösteriyor. Canlı yayınlardan alınan bilgilere göre vatandaşlar daha saat 08.00'den önce kuyruklar oluşturmaya başladı.

#7
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurt içinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanacak. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

#8
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.

#9
Foto - Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi
Medya

TRT dizisiyle ünlenen Merve Dizdar Türkiye'yi kötüledi

TRT’de rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisiyle tanınan oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi kötüledi
İşte Rusların görmek istediği dolar kuru
Ekonomi

İşte Rusların görmek istediği dolar kuru

Rusya'da artan dolar kuru sonrası yatırımcılar, dövizin 50 rubleyi geçmemesi gerektiğine inanıyor.
Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler
Teknoloji

Selçuk Bayraktar’dan flaş açıklama: Asla affedilmeyecekler

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 27 Mayıs darbesinin yıldönümü hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu...
İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…
Gündem

İkiside bu ülkenin ekmeğini yiyor! Sanatçı var sanatçı var…

Cannes film festivalinde ödül alan oyuncu Merve Dizdar, Türkiye’yi tüm dünyaya kötülemişti. Bu görüntülerin ardından Kuruluş Osman dizisinin..
Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Prof. Dr. Didem Yılmaz'dan seçim manipülasyonu! Soruşturma başlatıldı

Bahçeşehir Üniversitesi Anayasa hukuku Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Didem Yılmaz seçim öncesi manipülasyona imza attı. Üniversite y..
Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Yerel

Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23