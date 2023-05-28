Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Seçim sürecini anbean takip ediyorlar

Türkiye'de tarihinin en önemli seçimlerinden biri için vatandaşlar sabah saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yakından takip ediliyor. Pek çok uluslararası ajans gazeteler internet sitelerinde açtıkları canlı bloglar üzerinden gelişmeleri okuyucuları ile anlık olarak paylaşıyor. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. turda oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başlamış durumda. Dünya da Türkiye'de yaşananları gelişmeleri anbean takip ediyor.