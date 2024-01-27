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Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

2024-01-27 20:19:32
Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Kızıldeniz'de sular ısınıyor. Bölgeden gelen son habere göre, gemisavar füzesi vuruldu.

#1
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ABD kuvvetlerinin, Husilere ait fırlatmaya hazırlanan bir gemisavar füzesine karşı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

#2
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Açıklamada, gemisavar füzesinin Husilerin kontrolündeki bölgede tespit edildiğinin, bunun bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanması için tehdit oluşturduğunun belirlendiği kaydedildi.

#3
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

ABD kuvvetlerinin, meşru müdafaa kapsamında füzeyi vurarak imha ettiği belirtilen açıklamada, "Bu eylem, seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir." ifadesine yer verildi.

#4
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

#5
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

#6
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

#7
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

#8
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

#9
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

#10
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

#11
Foto - Dünya tir tir titriyor! Gemisavar füzesi vuruldu

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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