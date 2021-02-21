Dünya şokta! İlk kez insanda tespit edildi

Popova, bu virüs türünün henüz insanlar arasında bulaşma belirtisi olmadığını belirterek, vakanın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildiğini de sözlerine ekledi. Covid-19 sonsuza dek hayatımızda mı olacakCovid-19 sonsuza dek hayatımızda mı olacak? Rusya'daki Vektor laboratuvarının virüsü taşıyan işçilerden alınan genetik materyali izole etmeyi başardığını belirten Popova, bunu "önemli bilimsel keşif" olarak tanımladı. Popova, "Virüsün henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip olmadığı bir dönemde bu mutasyonların tespit edilmesi, hepimize ve tüm dünyaya, olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olma ve yeterli karşılığı vermek için zaman tanıyor" dedi.