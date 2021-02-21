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Dünya
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Dünya şokta! İlk kez insanda tespit edildi

2021-02-21 16:50:40
Dünya şokta! İlk kez insanda tespit edildi

Dünya yeni tip koronavirüs ile boğuşurken Rusya'dan gelen bir haber gündemi tam anlamıyla altüst etti.

#1
Foto - Rusya, H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı. Kuş gribinin diğer varyantlarının zaman zaman insanlara bulaştığı görülüyor. Ancak bu, H5N8 türüne ait insanlarda tespit edilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

Rusya, H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı. Kuş gribinin diğer varyantlarının zaman zaman insanlara bulaştığı görülüyor. Ancak bu, H5N8 türüne ait insanlarda tespit edilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün Aralık ayında görülen salgının ardından bulaştığını söyledi. Rusya'nın tüketici sağlığı düzenleme kurumu yetkilisi Anna Popova,

Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün Aralık ayında görülen salgının ardından bulaştığını söyledi. Rusya'nın tüketici sağlığı düzenleme kurumu yetkilisi Anna Popova, "Yedi kişinin tamamı... şu anda kendilerini iyi hissediyor" dedi. Popova, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için hızlı bir şekilde yeterli önlemlerin alındığını aktardı.

#3
Foto - Popova, bu virüs türünün henüz insanlar arasında bulaşma belirtisi olmadığını belirterek, vakanın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildiğini de sözlerine ekledi. Covid-19 sonsuza dek hayatımızda mı olacakCovid-19 sonsuza dek hayatımızda mı olacak? Rusya'daki Vektor laboratuvarının virüsü taşıyan işçilerden alınan genetik materyali izole etmeyi başardığını belirten Popova, bunu

Popova, bu virüs türünün henüz insanlar arasında bulaşma belirtisi olmadığını belirterek, vakanın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildiğini de sözlerine ekledi. Covid-19 sonsuza dek hayatımızda mı olacakCovid-19 sonsuza dek hayatımızda mı olacak? Rusya'daki Vektor laboratuvarının virüsü taşıyan işçilerden alınan genetik materyali izole etmeyi başardığını belirten Popova, bunu "önemli bilimsel keşif" olarak tanımladı. Popova, "Virüsün henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip olmadığı bir dönemde bu mutasyonların tespit edilmesi, hepimize ve tüm dünyaya, olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olma ve yeterli karşılığı vermek için zaman tanıyor" dedi.

#4
Foto - Açıklamada ayrıca, Rus bilim insanlarının bu aşamadan sonra bu virüsle ilgili test sistemleri geliştirmek için çalışmaya başlayabileceği belirtildi. Akraba virüsler korkutuyor, “RacCS203” yeni bir salgına neden olur muAkraba virüsler korkutuyor, “RacCS203” yeni bir salgına neden olur mu? Kuş gribinin diğer varyantlarının zaman zaman insanlara bulaştığı görülüyor. Ancak bu, H5N8 türüne ait insanlarda tespit edilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada ayrıca, Rus bilim insanlarının bu aşamadan sonra bu virüsle ilgili test sistemleri geliştirmek için çalışmaya başlayabileceği belirtildi. Akraba virüsler korkutuyor, “RacCS203” yeni bir salgına neden olur muAkraba virüsler korkutuyor, “RacCS203” yeni bir salgına neden olur mu? Kuş gribinin diğer varyantlarının zaman zaman insanlara bulaştığı görülüyor. Ancak bu, H5N8 türüne ait insanlarda tespit edilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

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