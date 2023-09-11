Dünya, nefesini tuttu izliyor: AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ülkeden profesyonel dağcılar operasyonda

Dickey'in ekip arkadaşlarından biri, yetkililerden yardım istemek için mağaranın içerisinde, hastalandığı yerin 500 metre ilerisindeki 7-10 saat arasındaki mesafedeki sabit telefon hattına ulaşmak için harekete geçti. Dickey'in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar kendisini iyi hissedebilmesi için müdahalelerde bulundu. 3 Eylül'de telefona ulaşan ekip arkadaşı, yetkililere yardım talebinde bulundu. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi