2023-09-11 12:46:57 Dünya, nefesini tuttu izliyor: AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ülkeden profesyonel dağcılar operasyonda
Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metrede doktorların tedavi ettiği ABD'li Mark Dickey (40) kurtarma çalışmalarında son 400 metreye ulaştırıldı. Sedye ile adam adım gün yüzüne çıkartılan Dickey'in en geç yarın akşam saatlerinde mağaradan çıkışı bekleniyor. Dickey, mağaradan çıkarılınca en yakın hastaneye sevk edilecek.