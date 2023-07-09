2023-07-09 08:31:47 Dünya NATO Zirvesi'ne klitlendi: Gözler Başkan Erdoğan'da
NATO zirvesinde yoğun temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme maratonunda ABD Başkanı Biden'ın da olması bekleniyor. İki başkanın gündeminde "Türkiye'nin F-16 alım talebi, İsveç'in üyeliği, Ukrayna Savaşı ve Suriye dosyası" yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinde yoğun diplomatik temaslarda bulunacak.