Dünya NATO Zirvesi'ne klitlendi: Gözler Başkan Erdoğan'da

ABD'deki bazı senatörler Türkiye'nin talebini İsveç'in NATO üyeliği ile ilişkilendirirken Ankara bu tutumun yanlış olduğunu vurguluyor. Türkiye yerli savaş uçakları konusunda kat ettiği ivme nedeniyle bu alımı "kati bir zaruriyet" olarak görmese de müttefiklik ilişkileri bağlamında bu tür engellemelerin olmaması gerektiğinin altını çiziyor.