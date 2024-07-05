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Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

2024-07-05 06:55:02
Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

1
#1
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Avusturya’ya karşı iki gol attı ve maç sonu yaptığı “Bozkurt” işareti çok konuşuldu. UEFA soruşturma başlattı…

#2
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Bozkurt işareti ırkçılık mı? Kurt’un anlamı ne? Neden bu öfke…

#3
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

SİYASİ Mİ KÜLTÜR MÜ Evet Bozkurt Türk mitolojisinde kutsal bir totem. Çünkü Bozkurt gökyüzünü Gökgeyik ise yeryüzünü temsil eder…

#4
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Kurt savaşçı, kurt özgür, kurt hızlı…

#5
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Kurt yol gösterici…

#6
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Hilal-Turan taktiği bile kurtların yaşantısından örnekle ilk defa Türkler tarafından kullanıldı. Kurt gibi acıkmak, kurt gibi güçlü olmak, kurtlar sofrasına oturmak ne çok deyiş ve atasözümüz var…

#7
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

“Şahin kocasa da vermez avını. Ta ezelden kurt eniği kurt” olur sözü boşuna mı?

#8
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Onca savaş ve anlaşmazlığa rağmen Göktürkler yıkıldıktan sonra bile Çin İmparatorları Türk kavimlerine kağanlık törenlerinde Kurt başlı bir bayrak ve davul hediye etti.

#9
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Kendi tarihini, kültürünü bilmeyen Batıya “kurdu” yazalım…

#10
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Her ne kadar bugün kurda kötülük, şeytan, sürü katili ve kurnaz gibi yaftalar yapıştırılsa da Gubbio kurdunu evcilleştiren Assisli Aziz Francis’in amblemi kurt değil miydi?

#11
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Aziz Francis ona “Kurt Kardeş” demedi mi?

#12
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Süryani tarihçi Mikail’in Selçuk Türklerinin köpeğe benzer bir hayvan peşinde olarak Anadolu’ya geldiğini yazmadı mı?

#13
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Ookami… Japonca kurt demek! Anlamı: “Büyük Tanrı”

#14
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

#15
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Osiris’in ilk savaşçısıydı. Anlamı: “Lider”, “Yol gösterici Tanrı” demek!

#16
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Yunan Roma mitolojisinde kurt Mars- Ares’e adandı. Yiğitliği sembolize etti, savaşçılığı, cesareti…

#17
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Romulus ve Remus Mars’ın çocukları değil miydi?

#18
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Likeysky… Apollo’nun künyelerinden biri kurt değil miydi?

#19
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Azteklerde kurt dans tanrısı olarak kabul edilmedi mi?

#20
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Kurt, Hort, Vovk, Serıy ve Zver isimleriyle bilinen Slav Mitolojisinde totemlerin atası “kurt” demek değil miydi?

#21
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Kelt Mitolojisinde “kurt” babası güneşi yutup gündüzü geceye çevirmedi mi?

#22
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

İskandinav mitolojisinde kurt, Odin’in iki arkadaşı ve Loki’nin kurt şeklinde doğan Fennis’i simgelemez mi?

#23
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

O Fennis ki zekasıyla ve kuvvetiyle tanrıları bile korkuturdu.

#24
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Manboso’nun kurt kardeşi alt dünyaya düşüp boğuldu ve sonra yeniden dirilmedi mi? Tlingit kabile efsanelerine dayanan bu hikâyede klanın atalarından biri bu kurt değil miydi?

#25
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

HEYKELLERİ SERBEST İŞARETİ YASAK Kurt heykelleri… Bir kurdun da olduğu Kırmızı Başlıklı Kız heykeli en meşhur olanlardan. Sadece Berlin, Frankfurt, Buenos Aires’te değil Barcelona şehrinde bile var: San Joan Caddesinde…

#26
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Şimdi… Bu kurt heykeli Katalan heykeltıraş Josep Tenas’ın 1921 yılında Gabriel Bechini ile yaptığı birkaç eserden biri değil mi?

#27
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Ya İtalya’nın San Giovanni di Timavo köyündeki “Toskana Tugayı” olarak da bilinen 76. ve 77. Piyade Alaylarına adanmış olan Toskana Kurtları Anıtı? Milyonlarca ziyaretçi görmek için sıraya diziliyor…

#28
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Üstelik… Çinli Liu Ruowang'ın yaptığı birçok kurt heykellerinden oluşan enstalasyon 2020 senesinde Floransa'daki Pitti meydanında ve Santissima Annunziata meydanında sergilenmedi mi?

#29
Foto - Dünya mitolojisinde ‘Bozkurt’un yeri! Bu öfke neden?

Eeeee… İşte ikiyüzlülük tam da budur! Batı edebiyatı, batı sineması hatta tiyatrosunun simgesi “Kurt” ile ilgili yüzlerce film, öykü, roman yazıldı hiç sorun olmadı da Merih Demiral “Bozkurt” işareti yapınca mı sıkıntı oldu?

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