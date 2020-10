Dünya medyası manşetten veriyor... Dağlık Karabağ'da dönüm noktası

Dünya medyası, Dağlık Karabağ savaşını manşetten veriyor. The Economist'e göre, tarihsel olarak karışık bölgede devam eden çatışma, korku ve endişeyle besleniyor. Dergi, Dağlık Karabağ'ı pek çok kişinin 'haritalayamayabileceğini' ancak bölgenin 'dünyanın unutulmuş bir bölümünde' geniş kapsamlı sonuçları olabilecek bir çatışma tehdidi oluşturduğunu yazdı. The Economist, önceki liderlerin aksine Ermenistan'ın şu anki 'popülist' Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dağlık Karabağ krizinde kışkırtıcı bir söylem koymaya çalıştığını belirtiyor. "Dağlık Karabağ'da olup bitenlerin kaderi 'çok uzakta oynanan' jeopolitik oyunlara bağlı" diyen Economist, "Şimdi her iki tarafta savaşan askerlerin çoğu çatışmanın kendisinden daha genç" ifadesini kullanıyor.