  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçime artık saatler kala Yeniden Refah Partisi ile ilgili şok iddia! Resmen kanınız donacak! Bu gerçekse, bir daha insan içine çıkamazlar

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev ve karavan veriyorlar! Yine de bu iş için çalıştıracak kimse bulamıyorlar

Milyonlarca evi süsleyen ünlü mobilya markası iflas etti! Herkes şaşkın

Togg'a güncelleme geldi: İşte yeni özellikleri

Biden’dan dünyanın konuştuğu rezillik! “Tiksindirici”

O kasabadan şaşkına çeviren haber geldi! Çuval dolusu para verilecek! Bavulunu alan oraya koşuyor

Türkiye’nin en büyüğü iflasın pençesinde inim inim inliyor! Gelen bu son haber şok etkisi yaptı

Mehmet Şimşek’in son talimatı ortaya çıktı! Bunu yapan herkese ikramiye verilecek

Canan Karatay ’süper besin’ diyor! Serbest tavuk yumurtası yiyin: Vücutta ne hastalık bırakıyor ne de yağ

Kimyasalı bol şampuanlara elveda! Bu ot saçta kepek bırakmıyor
Türkiye
5
Dünya malı için insan kardeşine bunu yapar mı?..

2024-03-30 09:45:20
Dünya malı için insan kardeşine bunu yapar mı?..

Elazığ’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, kardeşini silahla vurarak yaraladı.

1
#1
Foto - Dünya malı için insan kardeşine bunu yapar mı?..

Olay, merkeze bağlı yukarı İçme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden O.Y. (35) ile kardeşi V.Y. (34) arasında tartışma çıktı.

#2
Foto - Dünya malı için insan kardeşine bunu yapar mı?..

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Y. belinden çıkardığı tabanca ile kardeşine ateş etti.

#3
Foto - Dünya malı için insan kardeşine bunu yapar mı?..

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Dünya malı için insan kardeşine bunu yapar mı?..

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kardeşini vuran şahıs ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Toshiba

Gönüller sultanı Mevlâna’mız , talebeleriyle medreseye doğru yürümektedirler. Talebelerinin birinin gözüne bir bahçenin içinde alt lat, üst üste dalaşmakta olan enikleri görür. Onların oynaşması hoşuna gider. İsterki, Mevlana hazretleride görsün bu güzelliği. ‘Efendim, şu bahçedeki bir birleriyle oynaşmakta olan eniklere bir bakar mısınız? Ne kadar güzel kardeş kardeş oynaşıyorlar ? Öyle değil mi? Diye sorunca, gönüller sultanı talebesine döner ve ; ‘ Hele aralarına bir yağlık kemik atta gör bakalım kardeşlikten eser kalacak mı?’
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Böyle ahlaksız siyasete yazıklar olsun! Babasını devirdi şimdi oğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor
Gündem

Böyle ahlaksız siyasete yazıklar olsun! Babasını devirdi şimdi oğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor

Bir televizyon programında konuşan Ufuk Söylemez, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a övgüler yağdırdı. Söylemez, 28 Şubat s..
Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi Cübbeli Ahmet Hoca'yı hedef aldı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Cübbeli Ahmet Hoca'yı Diyanet İşleri Başkanlığı'na hedef gösterdi.
Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok: Fransız yapıyor da biz niye yapamıyoruz
Gündem

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok: Fransız yapıyor da biz niye yapamıyoruz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok canlı yayında Keçiören'de bulunan Cumhuriyet Kulesi'ne ilişkin açıkla..
Bakan Fidan müthiş gelişmeyi böyle duyurdu: Eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık
Gündem

Bakan Fidan müthiş gelişmeyi böyle duyurdu: Eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaştık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörle mücadelede eşi benzeri olmayan bir seviyeye ulaşıldığını açıkladı.
Sosyal medyayı sallayan Süleyman Soylu videosu!
Sosyal Medya

Sosyal medyayı sallayan Süleyman Soylu videosu!

Bayrampaşa'da vatandaşlarla buluşarak Murat Kurum için çalışmalarını sürdüren İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'nun keyif dolu anlarının y..
ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu
Gündem

ABD heyeti Başkent’te: Mehmetçik harekete geçti Coni Türkiye’ye koştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nden 4 üyeyi Ankara'da kabul etti. Görüşmede F-16 tedar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23