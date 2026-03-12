İran savaşı sürerken ses getirecek karar! Türk isim 'bazuka planı'nı devreye aldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), İran’daki savaş nedeniyle enerji piyasalarının diken üstünde olduğu bir dönemde, daha ciddi bir kriz yaşanmasının önüne geçmek için ‘bazuka’ formülünün devreye sokulmasına karar verdi. Alınan karar doğrultusunda, doğal afet ya da savaş gibi olağanüstü durumlar için oluşturulan stratejik rezerv kapsamındaki 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek.