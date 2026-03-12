  • İSTANBUL
TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) zekat bağışlarını yıl boyunca yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

TDV “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” şiarıyla yürüttüğü kampanyayla, toplumda zekat bilincini artırmayı, zekat ibadetinin doğru hesaplanmasını teşvik etmeyi ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında güven ve kardeşlik köprüsü kurmayı amaçlıyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bu kapsamda zekat bağışları, dini esaslara uygun şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Zekat bağışları; Ramazan gıda paketleri ve iftar organizasyonları, sıcak yemek dağıtımları, savaş ve afet bölgelerinde acil insani yardımlar, gıda kolileri, alışveriş yardım kartları, ayni ve nakdi yardımlar, kıyafet destekleri, eğitim, burs ve sağlık ekipmanı temini ile yetim destek programları gibi çeşitli alanlarda değerlendiriliyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Zekat yardımları geniş bir coğrafyaya ulaştırılıyor

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Zekat bağışlarının dağıtımı yurt içinde 81 il ve ilçe şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilirken, yurt dışında ise Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatı, din hizmetleri müşavirlikleri, koordinatörlükler ve yerel partner kuruluşlarla iş birliği içerisinde çok sayıda ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Özellikle Filistin, Suriye, Afrika ülkeleri, Asya ve Balkan coğrafyasındaki kriz ve ihtiyaç bölgeleri öncelikli olarak destekleniyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Ramazan ayında doğrudan destek sağlanıyor

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Yürütülen zekat çalışmaları sayesinde, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılırken, Ramazan ayı dönemlerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı yardım programıyla muhtaç ailelere doğrudan destek sağlanıyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Zekat hesabını kolayca yapmak ve bağışlamak mümkün

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Türkiye Diyanet Vakfı’nın zekat hesaplamaları için geliştirdiği “TDV Zekat Hesaplama” adlı uygulaması bulunuyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Vakfın resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden bağışçıların kullanımına sunulan sistem sayesinde bağışçılar; altın, nakit, ticari mal ve alacaklar gibi zekata tabi varlıklarını sisteme girerek dini ölçülere uygun şekilde zekat miktarlarını kolayca hesaplayabiliyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bağışçılar, hesapladıkları zekat tutarını aynı platform üzerinden güvenli şekilde bağışlayabiliyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bunun yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri ve bankacılık kanalları aracılığıyla da bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bağış sürecinde hız, güven ve kolaylık sağlayan uygulamaya https://zekathesapla.tdv.org/ adresinden ulaşılabiliyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

TDV’nin zekat çalışmaları, emanete riayet, şeffaflık, hassasiyet ve kolaylık ilkeleri doğrultusunda yürütülüyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Tüm bağış süreci kayıt altına alınarak denetlenebilir şekilde yönetiliyor.

TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Bağışçı bilgileri ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında güvenle korunuyor. Bağışçılardan emanet alınan zekatlar, dini hükümlere uygun şekilde en kısa sürede sahada görevli ekipler ve gönüllüler aracılığıyla hak sahiplerine ulaştırılıyor.

