SON DAKİKA
Dünya
Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni
Giriş Tarihi:

Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

İran'ın "Hindistan'a ait tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdiği" iddiası gündem oldu. Öte yandan Tahran'dan bir kaynak söz konusu iddiayı yalanladı.

#1
Foto - Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler, enerji arzı sebebiyle endişe konusu olmaya devam ediyor.

#2
Foto - Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, "İran'ın Hindistan bandıralı en az 2 tankerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişine izin verdiği" iddiaları, yerel basında geniş yer buldu.

#3
Foto - Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

Tahran'dan ismi paylaşılmayan bir kaynak ise NDTV'ye yaptığı açıklamada, bu iddiayı reddetti.

#4
Foto - Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#5
Foto - Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#6
Foto - Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

#7
Foto - Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

