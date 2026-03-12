  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zorlu Holding'i sarsan Vestel gelişmesi! KAP bildirisi ortalığı ayağa kaldırdı Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı? Bakın ilk sırada hangisi var! Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusa sahip il açıklandı Lazer ya da cerrahi tedavi... Göz tansiyonunda erken tanı körlüğün önüne geçiyor Bomba iddia basında yer aldı! Hürmüz’de bir ülkeye daha geçiş izni Kimse beklemiyordu, ortalığı karıştıracak skor: Arda Güler'li Real, Manchester City'i dağıttı Eski asker Türkiye'nin elindeki gizli gücü açıkladı: TSK o füzeyi çıkarırsa tüm hava sahası kapatılır TDV, zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor Biberiye sadece mutfak bitkisi değil Bir kere kokla hiç unutma
Spor
4
Yeniakit Publisher
Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı?

Fenerbahçe ara transfer döneminde Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı. 2025 yazında ise Christian Kofane yoklanmıştı. Kofane'nin tercihi Bayer Leverkusen olmuştu..

#1
Foto - Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı?

Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif takviyesi çok konuşulmuştu. Hala da konuşuluyor... Aslında Sarı-Lacivertli ekibin, genç forvet operasyonu yeni değil. Kanarya, 2025 yazında da Christian Kofane konusunda bazı görüşmeler yapmıştı. 19 yaşındaki santrfor, Bayer Leverkusen'in teklifini kabul etti.

#2
Foto - Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı?

Bundesliga temsilcici, Albacete Kulübü'ne 5.25 milyon euro ödeyerek Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna kattı. 1.89 boyundaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele yapıldı. Kofane bu sezon 22 Bundesliga karşılaşmasına çıktı. Sahada 964 dakika kaldı. 5 gol ve 4 asist üretti.

#3
Foto - Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı?

Leverkusen'de rotasyon amaçlı olarak kullanılan genç yeteneğin, Şampiyonlar Ligi'nde de 10 karşılaşması var... Devler arenasında toplam 510 dakika görev yapan Christian Kofane, 1 gol ve 2 asiste imza attı. Sidiki Cherif ise Fenerbahçe'de 5 Süper Lig maçında boy gösterdi. 229 dakikada 2 gol buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu
Dünya

İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu

İran'dan yapılan açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle son duruma ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu...
Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı
Gündem

Kiralık şakşakçılar içeri alınmamalı! Mahkeme salonunda skandal Ekrem sloganı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının üçüncü duruşmasında, yargı bağımsızlığına gölge dü..
Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'
Siyaset

Yuh be! CHP'den skandal rapor! 'İran’ı dışlayalım, İsrail ile barışalım'

CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in NATO'ya sunduğu 28 sayfalık rapordaki istekleri dudak uçuklattı. Çakırözer, sunduğu raporda İran'ın tamam..
İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi
Gündem

İhanet krizinde yeni gelişme: İranlı kadın futbolcu ilticadan vazgeçip arkadaşlarının yerini İran’a bildirdi

Avustralya, Asya Kupası’nda İran Milli Marşı'nı okumadıkları için ülkelerinde hain ilan edildikten sonra sığınma talebinde bulunan İranlı ka..
Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti
Gündem

Disipline sevk edilen milletvekili, MHP'den istifa etti

Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, MHP'den istifa ettiğini duyurdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23