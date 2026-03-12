Cherif öncesi Kofane vardı: Kanarya'nın genç forvet aşkı! Geleceğe yatırım mı?
Fenerbahçe ara transfer döneminde Sidiki Cherif'i kadrosuna katmıştı. 2025 yazında ise Christian Kofane yoklanmıştı. Kofane'nin tercihi Bayer Leverkusen olmuştu..
Fenerbahçe'nin Sidiki Cherif takviyesi çok konuşulmuştu. Hala da konuşuluyor... Aslında Sarı-Lacivertli ekibin, genç forvet operasyonu yeni değil. Kanarya, 2025 yazında da Christian Kofane konusunda bazı görüşmeler yapmıştı. 19 yaşındaki santrfor, Bayer Leverkusen'in teklifini kabul etti.
Bundesliga temsilcici, Albacete Kulübü'ne 5.25 milyon euro ödeyerek Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna kattı. 1.89 boyundaki santrforla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele yapıldı. Kofane bu sezon 22 Bundesliga karşılaşmasına çıktı. Sahada 964 dakika kaldı. 5 gol ve 4 asist üretti.
Leverkusen'de rotasyon amaçlı olarak kullanılan genç yeteneğin, Şampiyonlar Ligi'nde de 10 karşılaşması var... Devler arenasında toplam 510 dakika görev yapan Christian Kofane, 1 gol ve 2 asiste imza attı. Sidiki Cherif ise Fenerbahçe'de 5 Süper Lig maçında boy gösterdi. 229 dakikada 2 gol buldu.
