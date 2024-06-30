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Spor
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Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

2024-06-30 14:07:31
Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Son dakika Galatasaray haberi: Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. 'Yeni Sacha Boey'unu arayan Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Bu arada lig şampiyonluğunun ardından EURO 2024'te de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Galatasaray yönetimi de Barış Alper'in bonservis ücretini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Son dakika Galatasaray haberi: Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. 'Yeni Sacha Boey'unu arayan Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Bu arada lig şampiyonluğunun ardından EURO 2024'te de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Galatasaray yönetimi de Barış Alper'in bonservis ücretini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

#2
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Galatasaray'da gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

#3
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Transferde önceliği sağ beke veren Aslan'ın adı uzun bir süre Manchester Unitedlı Aaron Wan-Bissaka ile anılmıştı.

#4
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Ancak Cimbom, Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Guela Doue'nin transferini bitirme noktasına getirdi.

#5
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Sabah'a göre; Aslan'ın Fransız ekibi ile yaptığı bonservis pazarlıklarında ufak pürüzleri halledip işe nokta koymaya hazırlandığı kaydedildi.

#6
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 33 resmi maça çıkan Guela Doue, bu maçlarda 4 asist katkısı yapmayı başardı.

#7
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Bu arada Barış Alper Yılmaz için de İngiliz devleri adeta tranfer yarışına girmiş durumda...

#8
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Başkan Dursun Özbek önceki gün sponsorluk anlaşmasında, "Barış bizim değerli bir oyuncumuz. O dahil hiçbir futbolcumuza teklif gelmiş değil" demişti.

#9
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Barış Alper, geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çekti.

#10
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Scoutlar; 23 yaşındaki sağ kanadı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yakından takip ediyor.

#11
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Haberde İngiliz devi Manchester United'ın scoutlarının da Barış için olumlu rapor verdiği kaydedildi.

#12
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

#13
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

Sarı-Kırmızılı yöneticiler, Ada ekiplerinin bu rakama çıkabileceğini düşünüyor.

#14
Foto - Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu! Rakam şok edecek...

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