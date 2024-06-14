  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
Dünya devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin'le anlaştı

2024-06-14 19:08:42
Dünya devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin'le anlaştı

Alman devi Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini duyurdu.

#1
Foto - Dünya devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin'le anlaştı

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-siyahlılar, Alman çalıştırıcı Edin Terzic’ten boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör olarak kulüpte görev yapan Nuri Şahin’i getirdi. Dortmund ekibinin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu duyuruldu. Yeni görevinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getiren Nuri Şahin de mümkün olan en yüksek başarıyı elde edebilmek için çalışacaklarını ifade etti.

#2
Foto - Dünya devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin'le anlaştı

Profesyonel futbolculuk kariyerinde de Dortmund forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin, sarı-siyahlı formayla çıktığı 274 maçta 26 gol kaydetmişti. Genç teknik adam ayrıca Real Madrid, Liverpool ve Werder Bremen gibi kulüplerin de formasını giymiş, kariyerini Antalyaspor’da noktalamıştı. 35 yaşındaki Nuri Şahin, futbolu bıraktıktan sonra da Antalyaspor’da önce Futbol Şube Sorumlusu olup ardından da Teknik Direktörlük görevini üstlenmişti.

#3
Foto - Dünya devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin'le anlaştı

Genç hoca, geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor’daki görevinden ayrılarak Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Nuri Şahin; "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Kulüpteki tüm sorumlulara bana duydukları güven için teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren başarımızı en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her şeyi büyük bir tutkuyla yapacağız." şeklinde konuştu.

#4
Foto - Dünya devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin'le anlaştı

Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken yaptığı açıklamada, "Nuri, hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak kulübü, personeli ve Dortmund DNA'sını iyi biliyor. Nuri'nin bizim için doğru teknik direktör olduğuna inanıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti
Gündem

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti

Geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi altına alınan İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti.
Karar Resmi Gazete'de! Bir partinin hukuki varlığı sona erdi
Siyaset

Karar Resmi Gazete'de! Bir partinin hukuki varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Nur Viral, Yusuf Kavaklı’nın ardından gözyaşlarını tutamadı
Gündem

Nur Viral, Yusuf Kavaklı’nın ardından gözyaşlarını tutamadı

Vefat eden Yusuf Kavaklı hoca efendi ile birçok televizyon programına imza atan sunucu Nur Viral, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı...
Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! 87 İHA peş peşe düşürüldü
Gündem

Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! 87 İHA peş peşe düşürüldü

Dünya genelindeki savaş ve çatışma ortamı devam ederken son 24 saatte 87 insansız hava aracı düşürüldü.
Papa, bizzat söyledi: Tanrı'ya gülebiliriz! Duyan anlam vermedi!
Dünya

Papa, bizzat söyledi: Tanrı'ya gülebiliriz! Duyan anlam vermedi!

Papa Francis, dünya çapında ünlü bilinen dini lider isimlerden öyle sözler etti ki! Duyan herkes şok oldu!
Emekli polisten akılalmaz tuzak!
Gündem

Emekli polisten akılalmaz tuzak!

Konya'da emekli polisin "ihaleden ucuza araba alıp, satıştan pay vereceğim" diyerek insanları 20 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23