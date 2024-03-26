Dünya devi Arda Güler için çıldırdı! Ödenecek bonservis belli oldu: Türk futbol tarihine geçecek

Türk futbolunun son zamanlardaki en büyük yeteneklerinden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer oldu. Eflatun-beyazlı ekipte henüz beklediği forma şanslarını bulamasa da takım için önemli bir yere sahip olan Arda, ilk golünün ardından teknik heyetin de takdirini kazandı. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler için dünya devi bir kulübün devreye girdiği ve dudak uçuklatan bir bonservis teklifi yapacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…