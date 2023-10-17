2023-10-17 15:21:51 Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak
Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı. Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyin ne olduğunu öğrenenlerin aklı durma noktasına geldi. Çünkü, burası açık bir mezarlık, tellerin arasındakiler ise açık bırakılan insan cesetleri ve o cesetlere ait kemiklerdi. Bu açık mezarlığın amacı ise uzmanların, cinayete kurban giden kişiler üzerinde araştırma yaparak suçluların yakalanmasını kolaylaştıracak deliller sunmak.