Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

"Bağışçılarımızın çoğu kolluk kuvvetleriyle bağlantılı. Kişi öldüğünde 200 mil yarıçapındaysa cesedini alabiliyoruz. Daha sonra bir araştırma projesine atanıyor. Cesetler altı aydan birkaç yıla kadar sahada bırakılabiliyor. İskelet daha sonra daha ileri araştırmalar için kullanılıyor. Aslında araştırmaların çoğu iskeletler üzerinde yapılıyor." dedi. Çoğu insan ölmeden önce vücut çiftliğinin bir parçası olmak için gönüllü oluyor; ancak bazıları en yakın akrabaları tarafından bağışlanıyor. Polis daha sonra farklı faktörlerin cesetlerin çürümesini nasıl etkilediğini gözlemliyor. Dr Wescott, "Kolluk kuvvetleri farklı senaryolar sunuyor ve biz de giysilerin ve diyabet gibi şeylerin vücut üzerindeki etkilerine bakıyoruz."