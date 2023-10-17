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Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

2023-10-17 15:21:51
Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı. Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyin ne olduğunu öğrenenlerin aklı durma noktasına geldi. Çünkü, burası açık bir mezarlık, tellerin arasındakiler ise açık bırakılan insan cesetleri ve o cesetlere ait kemiklerdi. Bu açık mezarlığın amacı ise uzmanların, cinayete kurban giden kişiler üzerinde araştırma yaparak suçluların yakalanmasını kolaylaştıracak deliller sunmak.

#1
Foto - Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

Ölülerin açık kafeslerde çürümeye bırakıldığı korkunç mezarlık, uzmanların suçları çözmesine yardımcı oluyor. Teksas'taki Body Park, bilim adamlarının kurbanlar öldürüldüğünde araştırma yapmasına olanak tanıyan çeşitli çürüme durumlarındaki cesetlerle dolu. Toplanan bilgiler bir mahkemede kullanılabilir ve araştırmacılar, kovuşturma ve savunma için delil sunmaya çağrılmıştır.

#2
Foto - Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

İnsanlar, geleneksel bir cenaze töreni yerine, uzmanların cesetleri doğa şartlarına açık bıraktığı Texas Eyalet Üniversitesi Adli Antropoloji Merkezi'ne cesetlerini bağışlayarak daha ucuz bir alternatifi tercih edebiliyor. Cesetleri gizlemek için çalılar, şilteler ve çöpler gibi farklı öğeler kullanılıyor, böylece ayrışma hızının yanı sıra giysi ve böceklerin etkisi de analiz edilebiliyor. Bu, bilim adamlarının onları şüpheli durumlarda öldürülen ve vücutları farklı materyaller altında saklanan kişilerle karşılaştırmasına olanak tanıyor. 

#3
Foto - Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

Cesetler aynı zamanda yüzün yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmak için de kullanılabilir; bilim adamları, kurbanın neye benzeyeceğini bir araya getirmeye yardımcı olmak için donörlerin kafataslarını ve görüntülerini kullanabilirler. 2017'de Daily Mail'e konuşan Dr Danny Wescott şunları söyledi: "Cesetler için iki kriterimiz var; öldüklerinde 226 kilogramın altında olmaları gerekiyor. Ayrıca hepatit C gibi aktif bulaşıcı hastalıklarının olmaması gerekiyor. Ayrıca kremleri de kabul ediyoruz.

#4
Foto - Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

"Bağışçılarımızın çoğu kolluk kuvvetleriyle bağlantılı. Kişi öldüğünde 200 mil yarıçapındaysa cesedini alabiliyoruz. Daha sonra bir araştırma projesine atanıyor. Cesetler altı aydan birkaç yıla kadar sahada bırakılabiliyor. İskelet daha sonra daha ileri araştırmalar için kullanılıyor. Aslında araştırmaların çoğu iskeletler üzerinde yapılıyor." dedi.  Çoğu insan ölmeden önce vücut çiftliğinin bir parçası olmak için gönüllü oluyor; ancak bazıları en yakın akrabaları tarafından bağışlanıyor. Polis daha sonra farklı faktörlerin cesetlerin çürümesini nasıl etkilediğini gözlemliyor. Dr Wescott, "Kolluk kuvvetleri farklı senaryolar sunuyor ve biz de giysilerin ve diyabet gibi şeylerin vücut üzerindeki etkilerine bakıyoruz."

#5
Foto - Dünya daha önce böyle bir şeye hiç şahit olmamıştı! Toprağın üstünde tellerin içerisinde duran şeyi öğrenince aklınız duracak

"Polise ölümle ilgili tahminlerde bulunmamızı sağlıyor. Aynı zamanda ekoloji tarafına da bakıyoruz ve bunun özellikle böcekler üzerindeki etkisine de bakıyoruz. Birleşik Krallık'tan bilim adamlarımız burada çünkü buna talep var." dedi. Öğrenciler olay yeri incelemesinde değerli beceriler kazanmak için dünyanın her yerinden Ceset Çiftliğine seyahat ediyor. Teksas'ta yaygın olan akbabalardan korunmak için cesetlerin kafeslere konması gerekiyor.

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