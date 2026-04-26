Dünya “Çelik Kubbe”nin peşinde! NATO, Türk savunma devi ASELSAN’ın önünde diz çöktü

Bu sunumun merkezinde, NATO için giderek önem kazanan bir yetenek konseptini yansıtan çok katmanlı hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe'nin yer aldığının altı çizildi. Yerli ve milli Çelik Kubbe'nin geleneksel hava hedeflerinden daha karmaşık füze ve insansız hava aracı saldırılarına kadar geniş bir tehdit yelpazesini tespit etmek, izlemek, sınıflandırmak, önceliklendirmek ve etkisiz hale getirmek için tasarlanmış ağ tabanlı bir savunma kalkanı olduğu dile getirildi. Çağdaş savaşta, hayatta kalabilirliğin artık tek bir önleyici veya radarın performansıyla değil, erken uyarı ve komuta-kontrol sistemlerinden sensör füzyonuna, angajman yönetimine ve savaş hasarı değerlendirmesine kadar tüm imha zincirinin tutarlılığıyla tanımlandığının altı çizilen haberde, ASELSAN'ın portföyünün, bu operasyonel gereksinimle giderek daha fazla uyumlu hale geldiği belirtildi.