Dünya “Çelik Kubbe”nin peşinde! NATO, Türk savunma devi ASELSAN’ın önünde diz çöktü
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ASELSAN’a yaptığı tarihi ziyaret, İttifak’ın savunma stratejilerinde "Türk Devrimi" dönemini resmen başlattı. Yabancı basın, NATO’nun hava savunma mimarisinde artık ABD sistemleri yerine ASELSAN’ın "Çelik Kubbe" teknolojisine bel bağlayacağını duyurdu. Üretim hızı ve teknolojik üstünlüğüyle göz kamaştıran Türk mühendisliği, müttefik ülkelerin savunma kalkanı olmaya hazırlanıyor.