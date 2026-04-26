Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllar sonra gelen gizli görüşme kaydı! Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmelere doyamamış

CHP’li Buket Müftüoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçtiğini iddia ettiği "Andımız" diyaloğu, siyaset kazanını yeniden kaynatmaya başladı. Müftüoğlu, Kılıçdaroğlu’nun uygulamanın kaldırılmasına gizliden destek vererek "İyi ya, 40 yılda iyi bir iş yapmış" dediğini öne sürdü. Bu iddia, Kılıçdaroğlu’nun o dönemdeki resmi açıklamalarıyla taban tabana zıt bir tablo ortaya çıkararak tartışmaları alevlendirdi.

2013 yılında kaldırılan Andımız uygulamasıyla ilgili tartışmalar sürerken, CHP’li Buket Müftüoğlu’nun açıklamaları yeniden gündeme geldi.

30 Eylül 2013’te açıklanan Demokratikleşme Paketi kapsamında, 8 Ekim 2013’te yapılan yönetmelik değişikliğiyle okullarda Andımız okunmasına son verilmişti. Karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve siyasette uzun süre tartışılmıştı.

CHP’li Buket Müftüoğlu, Kızılcagün İstanbul Paneli’nde yaptığı konuşmada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçtiğini öne sürdüğü bir diyaloğu paylaştı. Yerel seçim çalışmalarının ardından İstanbul İl Başkanlığı’nda bulunduklarını anlatan Müftüoğlu, o dönemde Andımız’ın kaldırılacağına dair haberi ilk kez akıllı telefonundan gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ben okudum ‘Eyvah, hakikaten Andımız kaldırılıyor’ dedim."

Müftüoğlu, bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Ben böyle homurdanınca ‘Ne olmuş’ dedi. O zamanlar ‘Kemal Abi’ diye hitap ediyordum. ‘Kemal Abi Andımız’ı kaldırıyor adam’ dedim. ‘İyi ya 40 yılda iyi bir iş yapmış’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim. ‘E sen tabii Batı Karadeniz’de büyüdün İstanbul’a şuradan iki buçuk saat. Bizim gibi eksi 20 derece yaşamadın ki. Zorla sabahın köründe ‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’ diye seni bağırtmadılar ki’ dedi."

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Andımız’ın kaldırıldığı dönemde yaptığı açıklamalarda uygulamaya karşı çıktığı biliniyor. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında “Çocuğun ‘çalışkanım’ demesiyle ne alıp veremediğiniz var?” ifadelerini kullanırken, daha sonraki bir konuşmasında ise “Türküm, doğruyum, çalışkanım demek ayıp mı?” diyerek kararı eleştirmişti.

bakınca ne diyelim

sayın erdoğan gürcü vatanndasımız kemal beyde zaza kürdü ortak noktada bulusmuslar tebrik etmek lazım ortak nokta andımız olmus

artık siyasilerin hiçbirine inamıyorum

ne desek boş bunların hepsini tarihten silmek lazım
