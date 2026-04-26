Yıllar sonra gelen gizli görüşme kaydı! Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmelere doyamamış

Müftüoğlu, bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu ile aralarında geçen diyaloğu şöyle aktardı: "Ben böyle homurdanınca ‘Ne olmuş’ dedi. O zamanlar ‘Kemal Abi’ diye hitap ediyordum. ‘Kemal Abi Andımız’ı kaldırıyor adam’ dedim. ‘İyi ya 40 yılda iyi bir iş yapmış’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim. ‘E sen tabii Batı Karadeniz’de büyüdün İstanbul’a şuradan iki buçuk saat. Bizim gibi eksi 20 derece yaşamadın ki. Zorla sabahın köründe ‘Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’ diye seni bağırtmadılar ki’ dedi."