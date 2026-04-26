Yıllar sonra gelen gizli görüşme kaydı! Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmelere doyamamış
CHP’li Buket Müftüoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçtiğini iddia ettiği "Andımız" diyaloğu, siyaset kazanını yeniden kaynatmaya başladı. Müftüoğlu, Kılıçdaroğlu’nun uygulamanın kaldırılmasına gizliden destek vererek "İyi ya, 40 yılda iyi bir iş yapmış" dediğini öne sürdü. Bu iddia, Kılıçdaroğlu’nun o dönemdeki resmi açıklamalarıyla taban tabana zıt bir tablo ortaya çıkararak tartışmaları alevlendirdi.