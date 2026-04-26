Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Huzur Partisi İlçe Başkanı seçilen Orhan Avcı, siyasetteki başarısından ziyade 20 yıldır özenle uzattığı gür bıyıklarıyla dünya çapında bir fenomene dönüştü. Almanya’dan Çin’e kadar milyonlarca kişinin ilgisini çeken Avcı, bıyıklarını sadece kendine yakıştığı için uzattığını belirterek eleştirilere kulak asmadığını dile getirdi. "Bıyıklarımı çekemeyenler var" diyen başkanın gençlik hali ise merak konusu olmaya devam ediyor.