  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sütten tam 10 kat daha faydalı! Sadece bir kaşığı kemikleri beton gibi yapıp damar sertliğini silip atıyor Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Bulaşıklar makineden kirli mi çıkıyor? Togg’dan sonra bir ilk! Elektrikliyi Türkiye’de üretecek ikinci marka olacaklar Sen ne güzel adamsın be Ahmet abi! İnşaat işçisi, cami kirlenmesin diye öyle bir şey yaptı ki... Doğu ilimiz zangır zangır sallandı! Vatandaşlar yataklarından fırladı Suriye lideri Şara’yı rahatsız eden skandal dans gösterisi! Resmen ne yapacağını şaşırdı Duyan, “Yok artık, bu kadarı da olmaz” demişti! “Pes dedirten” köprü cezası, bakanlıktan döndü Hafta sonu altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu Yıllar sonra gelen gizli görüşme kaydı! Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmelere doyamamış
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Huzur Partisi İlçe Başkanı seçilen Orhan Avcı, siyasetteki başarısından ziyade 20 yıldır özenle uzattığı gür bıyıklarıyla dünya çapında bir fenomene dönüştü. Almanya’dan Çin’e kadar milyonlarca kişinin ilgisini çeken Avcı, bıyıklarını sadece kendine yakıştığı için uzattığını belirterek eleştirilere kulak asmadığını dile getirdi. "Bıyıklarımı çekemeyenler var" diyen başkanın gençlik hali ise merak konusu olmaya devam ediyor.

1
#1
Foto - Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki dönem muhtarlık yapan Orhan Avcı, bir süre önce Huzur Partisi Karlıova İlçe Başkanı olarak seçildi. Avcı'nın uzun ve gür bıyıklarıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü. Avcı, "İki dönem muhtarlık yaptım ve muhtarlığı bırakalı 2,5 yıl oldu. Artık siyasete atılmam gerekiyordu, belki biraz geç kaldım ama temiz bir siyaset sevdiğim için bundan sonraki hayatımda siyasetle devam edeceğim. Huzur Partisi Bingöl teşkilatında çalışan arkadaşlarım vardı, bu teklifi bize getirdiler, biz de kabul ettik. Partinin çizgisi dışına çıkmak istemiyorum ve bundan sonra memleketim için çalışmalara başlayacağız" dedi.

#2
Foto - Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu

20 yıldır bıyıklarını uzun ve gür bıraktığını belirten Avcı, bıyık bakımı için düzenli olarak berbere gittiğini belirterek, "Genel merkez doğrultusunda Karlıova'ya atandığımda Karlıova'nın yerel gazetesi ile irtibata girdik ve onlar da atamamı gazetede gündem yaptılar. 2004'te muhtar olarak siyasete girdim. Kolay bir iş değil ama köyümde 550 haneyi yönettim. Muhtar olduğum zaman da bıyıklarım böyleydi ve bazıları, 'Muhtar olarak artık bir memursun, tepki alırsın' dedi. Hiçbir devlet kurumunda tepki almadım ve 20 yıldır bıyıklarımı seviyorum" dedi.

#3
Foto - Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu

Avcı, "Herhangi bir fikirden dolayı değil, sadece bana yakıştığı için bıyıklarımı uzattım ve dünyada gündem olduk. Gündemi takip ediyorum, maalesef uzun bıyıklarla gündem olduk. Bakıyorum Almanya, Fransa, İtalya ve Çin gibi yerlerden bizi takip ediyorlar, bu da bizim ve ülkemiz için bir gurur vericidir. Ben ülkem, vatanım ve kendimle gurur duyuyorum. İyi yorum yazan da var, bıyıklarımı çekemeyen, kıskanan da var. Ben yapılan yorumları onların takdirine bırakıyorum. Çok güzel yorumlar yapan da var. Ne olursa olsun, ben ülkeme hizmet yapmak istiyorum" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

skal bıyık kasket dışa yansıma

bu bıyıklar halı geçmişte ve hazırda islam düşmanı terörist on binlerce ülkücü katili maocuların bıyığı idi???? KILIK KIYAFETLER VE DIŞ GÖRÜNÜŞ İÇİN, DIŞA YANSIMIŞ HALİ. ONUN İÇİN İSLAMA GÖRE DIŞ GÖRÜŞÜ BAŞKASINA BENZETMEYİ YASAKLAMIŞ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23