Duyan, "Yok artık, bu kadarı da olmaz" demişti! "Pes dedirten" köprü cezası, bakanlıktan döndü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Duyan, "Yok artık, bu kadarı da olmaz" demişti! "Pes dedirten" köprü cezası, bakanlıktan döndü

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir vatandaşın evinin önünde yıllardır "odunluk" olarak beklettiği 1976 model hurda kamyonuna, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiği gerekçesiyle 10 bin liralık ceza kesildi. Plakanın yanlış okunması sonucu ortaya çıkan bu trajikomik hata, konunun basına yansımasıyla birlikte Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla iptal edildi. Mağdur Sinan Çaklı, adaletin yerini bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bakanlığa teşekkür etti.

Gümüşhane’de bir vatandaşın evinin önünde odunluk olarak kullandığı çekme belgeli kamyona kesilen köprü geçiş cezası, yapılan incelemenin ardından iptal edildi. Torul ilçesinde yaşayan nakliyeci Sinan Çaklı’ya ait 1976 model çekme belgeli kamyona, İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiği gerekçesiyle 10 bin 484 TL ceza kesildi. Ancak yapılan incelemede, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kameraların plakayı yanlış okuduğu ve cezanın bu nedenle hatalı kesildiği belirlendi.

Konunun basında yer almasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla ilgili birimler harekete geçti. Yapılan değerlendirme sonucunda cezaya ilişkin işlem iptal edildi. Bakanlık ve Karayolları yetkilileri tarafından telefonla bilgilendirilen Çaklı’ya, cezanın iptal edildiği ve herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı iletildi. Yaşanan süreçten memnuniyet duyduğunu belirten Sinan Çaklı, daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını ifade ederek, konuyla yakından ilgilenen Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.

Şüpeci

Daha kimlerin plakasını yanlış okudu Allah bilir
