Duyan, “Yok artık, bu kadarı da olmaz” demişti! “Pes dedirten” köprü cezası, bakanlıktan döndü

Konunun basında yer almasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla ilgili birimler harekete geçti. Yapılan değerlendirme sonucunda cezaya ilişkin işlem iptal edildi. Bakanlık ve Karayolları yetkilileri tarafından telefonla bilgilendirilen Çaklı’ya, cezanın iptal edildiği ve herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığı iletildi. Yaşanan süreçten memnuniyet duyduğunu belirten Sinan Çaklı, daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını ifade ederek, konuyla yakından ilgilenen Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.