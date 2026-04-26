Duyan, “Yok artık, bu kadarı da olmaz” demişti! “Pes dedirten” köprü cezası, bakanlıktan döndü
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir vatandaşın evinin önünde yıllardır "odunluk" olarak beklettiği 1976 model hurda kamyonuna, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçtiği gerekçesiyle 10 bin liralık ceza kesildi. Plakanın yanlış okunması sonucu ortaya çıkan bu trajikomik hata, konunun basına yansımasıyla birlikte Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatıyla iptal edildi. Mağdur Sinan Çaklı, adaletin yerini bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bakanlığa teşekkür etti.