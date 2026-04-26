Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Bulaşıklar makineden kirli mi çıkıyor?
Yıkanmış gibi görünen çatal, kaşık ve bıçaklarda yemek kalıntısı kalıyorsa sorun makinede değil, yerleştirme şeklinde olabilir.
Bulaşık makinesinden çıkan çatal ve kaşıklarda kurumuş yemek kalıntısı görmek, evde en sinir bozucu temizlik sorunlarından biri. Özellikle kaşıkların iç kısmında ya da çatal dişlerinin arasında kalan parçalar, yıkama bitmesine rağmen yeniden elde yıkama gerektirebiliyor. Oysa bu sorunun nedeni çoğu zaman makinenin performansı değil, çatal bıçakların sepete nasıl yerleştirildiği oluyor. Su ve deterjan yüzeye ulaşamadığında, en güçlü program bile beklenen sonucu vermeyebiliyor.
Çatal ve kaşıkların daha iyi temizlenmesi için saplarının aşağı, kullanılan kısımlarının ise yukarı bakacak şekilde yerleştirilmesi öneriliyor. Bu sayede su ve deterjan, yiyecek kalıntılarının en çok biriktiği bölgelere daha kolay ulaşıyor. Kaşıkların çukur kısmı ve çatalların dişleri makinenin içinde daha açıkta kaldığında, yapışan kalıntıların çözülme ihtimali artıyor. Aksi halde sepette sıkışan parçalar, yıkama sonunda kirli kalabiliyor.
Bıçaklar ise çatal ve kaşıklardan farklı yerleştirilmeli. Kesici kısmın aşağı, sapın yukarı bakması daha güvenli kabul ediliyor. Çünkü yıkama bittikten sonra bıçakları toplarken keskin yüzeye temas etme riski azalıyor. Bu nedenle bıçaklarda temizlik kadar boşaltma sırasında güvenlik de önem taşıyor. Sap yukarıda olduğunda bıçağı almak daha kolay ve daha güvenli oluyor.
Çatal bıçak sepetinde en büyük sorunlardan biri parçaların birbirine fazla yapışması. Özellikle kaşıklar iç içe geçtiğinde, su kaşıkların arasına ulaşamıyor. Bu da yıkama sonunda bazı parçaların kirli kalmasına neden oluyor. Çatal, kaşık ve bıçakların sepete karışık şekilde, aralarında boşluk kalacak biçimde yerleştirilmesi gerekiyor. Aynı tür parçaları üst üste ya da sıkışık koymak, makinenin temizleme gücünü azaltıyor.
Yemek kalıntıları çatal ve kaşığın üzerinde kuruduğunda, bulaşık makinesi bunları çıkarmakta daha fazla zorlanabiliyor. Özellikle sos, yumurta, nişastalı yemekler ve kuruyan parçalar makineden sonra bile yüzeyde kalabiliyor. Bu tür durumlarda çatal bıçakları makineye koymadan önce kısa süre sabunlu suda bekletmek işe yarayabiliyor. Böylece kalıntılar yumuşuyor ve yıkama sırasında daha kolay çözülüyor.
Servis kaşıkları, maşa ve büyük mutfak gereçleri çatal bıçak sepetine gelişigüzel konulduğunda makinenin püskürtme kollarını engelleyebiliyor. Bu da yalnızca çatal bıçakları değil, tüm makine dolusunu etkileyebiliyor. Büyük parçalar yerleştirilirken üstte yeterli boşluk kalmasına dikkat edilmeli. Püskürtme kolları serbest dönmezse, su makinenin içine eşit dağılmaz ve bulaşıklar temiz çıkmayabilir.
Bulaşık makinesinden çıkan çatal, kaşık ve bıçaklarda kalıntı kalıyorsa ilk bakılması gereken nokta yerleştirme düzeni olmalı. Sap yönü, parçalar arasındaki boşluk ve sepetin fazla doldurulmaması, yıkama sonucunu doğrudan etkiliyor. Küçük gibi görünen bu hata düzeltildiğinde, yeniden yıkama derdi büyük ölçüde azalabiliyor.
