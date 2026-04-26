Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Bulaşıklar makineden kirli mi çıkıyor?

Bulaşık makinesinden çıkan çatal ve kaşıklarda kurumuş yemek kalıntısı görmek, evde en sinir bozucu temizlik sorunlarından biri. Özellikle kaşıkların iç kısmında ya da çatal dişlerinin arasında kalan parçalar, yıkama bitmesine rağmen yeniden elde yıkama gerektirebiliyor. Oysa bu sorunun nedeni çoğu zaman makinenin performansı değil, çatal bıçakların sepete nasıl yerleştirildiği oluyor. Su ve deterjan yüzeye ulaşamadığında, en güçlü program bile beklenen sonucu vermeyebiliyor.