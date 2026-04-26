Suriye lideri Şara’yı rahatsız eden skandal dans gösterisi! Resmen ne yapacağını şaşırdı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’da katıldığı bir etkinliğin açılışında sergilenen modern dans ve müzik gösterileri karşısında adeta donup kaldı. Programdan önceden haberdar olmadığını ve davetin son anda geldiğini belirten Şara, gösterilerin içeriğinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine talimat veren Şara, bundan sonraki etkinliklerin Suriye’nin örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı kalacağını vurguladı.

1
#1
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’da düzenlenen bir etkinlikte sahnelenen dans ve müzik gösterilerine yönelik tepkiler üzerine açıklamalarda bulundu. Şara, Al-Fayhaa Hall’un açılışında gerçekleşen etkinliğe katılımın önceden planlanmadığını belirterek, “Bu etkinliğe katılmak ya da ziyaret etmek programımızda yoktu. Körfez ülkelerine yapacağımız seyahate hazırlanıyorduk” dedi. Davetin etkinlikten kısa süre önce ulaştığını ifade eden Şara, bu nedenle geç katıldıklarını söyledi.

#2
Etkinliğin içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını dile getiren Şara, sahnelenen gösteriler karşısında kendisinin de şaşırdığını belirtti. Ulusal etkinliklerin anlam taşıması gerektiğini vurgulayan Şara, yapılan gösterilerde belirgin bir mesaj göremediğini ifade etti. Bu tür organizasyonların toplumun kültürel değerlerini yansıtması gerektiğini söyledi.

#3
Kamuoyundan gelen eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Şara, bundan sonraki etkinliklerin Suriye’nin örf, adet ve kültürüne uygun şekilde düzenlenmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Dansları nereden öğrendiler

Acep?
