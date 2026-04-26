Suriye lideri Şara’yı rahatsız eden skandal dans gösterisi! Resmen ne yapacağını şaşırdı
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Şam’da katıldığı bir etkinliğin açılışında sergilenen modern dans ve müzik gösterileri karşısında adeta donup kaldı. Programdan önceden haberdar olmadığını ve davetin son anda geldiğini belirten Şara, gösterilerin içeriğinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade etti. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine talimat veren Şara, bundan sonraki etkinliklerin Suriye’nin örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı kalacağını vurguladı.