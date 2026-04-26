Togg’dan sonra bir ilk! Elektrikliyi Türkiye’de üretecek ikinci marka olacaklar
Hyundai Motor Türkiye, Togg'un ardından Türkiye'de tamamen elektrikli otomobil üretecek ikinci dev marka olacağını duyurarak otomotiv piyasasında dengeleri değiştirdi. 2026 Ağustos ayında İzmit fabrikasında banttan inecek olan ilk yerli elektrikli modelle birlikte, markanın Türkiye’deki model yelpazesinin yarısından fazlası elektrikli olacak. Türkiye’nin ihracat gücünü artıracak bu hamleyle birlikte Hyundai, 2030 yılına kadar 100 bin adetlik satış hedefiyle vites yükseltti.