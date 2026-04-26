Togg’dan sonra bir ilk! Elektrikliyi Türkiye’de üretecek ikinci marka olacaklar

Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2026 beklentilerini paylaşarak, otomotiv sektöründe hem satış hem de elektrifikasyon açısından tarihi bir sürecin yaşandığını söyledi. Berkel, 2026’nın ikinci yarısında İzmit fabrikasında üretilecek ilk tamamen elektrikli modelin, Hyundai için olduğu kadar Türk otomotiv sanayisi için de bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Berkel, 2025’in otomotiv sektörü açısından üretim, iç pazar ve ihracat bakımından oldukça güçlü geçtiğini belirterek, yıl sonunda toplam pazarın yaklaşık 1 milyon 350 bin adet seviyesine ulaşacağını öngördüklerini ifade etti. Bu rakamın, Türkiye otomotiv tarihinin en yüksek satış adedi olacağına dikkat çekti.