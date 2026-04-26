Sen ne güzel adamsın be Ahmet abi! İnşaat işçisi, cami kirlenmesin diye öyle bir şey yaptı ki...

Turgut'un hassasiyetin herkesin hoşuna gittiğini belirten İhsangazi İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz ise, "Bugün Merkez Camii'nde cuma namazını kıldırdım. Namazın ardından bir vatandaşımızın camimizin halılarını kirletmemek için yanında getirdiği bir matı yanında getirerek namazı kıldığına şahit olduk. Bu durum hoşumuza gitti. 'Cenab-ı Allah temiz olanları sever' buyuruluyor. Camiyi kirletmemek için göstermiş olduğu bu hassasiyet örnek olacak bir şeydi. Kendisine bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.