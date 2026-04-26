  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sütten tam 10 kat daha faydalı! Sadece bir kaşığı kemikleri beton gibi yapıp damar sertliğini silip atıyor Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Bulaşıklar makineden kirli mi çıkıyor? Togg’dan sonra bir ilk! Elektrikliyi Türkiye’de üretecek ikinci marka olacaklar Sen ne güzel adamsın be Ahmet abi! İnşaat işçisi, cami kirlenmesin diye öyle bir şey yaptı ki... Doğu ilimiz zangır zangır sallandı! Vatandaşlar yataklarından fırladı Suriye lideri Şara’yı rahatsız eden skandal dans gösterisi! Resmen ne yapacağını şaşırdı Duyan, “Yok artık, bu kadarı da olmaz” demişti! “Pes dedirten” köprü cezası, bakanlıktan döndü Hafta sonu altında son durum ne? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları Bıyıklarıyla dünyayı sallayan parti ilçe başkanı konuştu! Gençlik hali de olay oldu Yıllar sonra gelen gizli görüşme kaydı! Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmelere doyamamış
Gündem
3
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sen ne güzel adamsın be Ahmet abi! İnşaat işçisi, cami kirlenmesin diye öyle bir şey yaptı ki...

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde inşaatta çalışan Ahmet Turgut, Cuma namazına tozlu kıyafetleriyle yetişebilince cami halılarını kirletmemek için örnek bir davranışa imza attı. Nalburdan aldığı bir inşaat malzemesini caminin zeminine seren Turgut, namazını bu mat üzerinde kılarak ibadetini yerine getirdi. Bu ince davranışı fark eden vatandaşlar o anları ölümsüzleştirirken, İlçe Müftülüğü şube müdürü de Turgut’u hassasiyeti için tebrik etti.

#1
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde inşaatta çalışan Ahmet Turgut, cuma namazını kılmak için iş kıyafetleriyle camiye gitmek zorunda kaldı. Camiyi kirletmek istemeyen Turgut, cami yanındaki nalburdan aldığı inşaat malzemesini camiye sererek namazını kıldı. Turgut'u fark eden vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Vatandaşlar, Turgut'u tebrik etti. Yoğunluktan dolayı tozlu iş kıyafetlerini değiştiremediğini ifade eden Turgut, "Kıyafetlerimizi değiştirmeye vaktimiz olmadı. Cuma namazına da gitmemeye gönlüm rahat etmedi. O yüzden nalburdan bir şey aldım, namazımı onun üzerinde kıldım. Allah kabul etsin" dedi.

#2
Turgut'un hassasiyetin herkesin hoşuna gittiğini belirten İhsangazi İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Nurullah Ayaz ise, "Bugün Merkez Camii'nde cuma namazını kıldırdım. Namazın ardından bir vatandaşımızın camimizin halılarını kirletmemek için yanında getirdiği bir matı yanında getirerek namazı kıldığına şahit olduk. Bu durum hoşumuza gitti. 'Cenab-ı Allah temiz olanları sever' buyuruluyor. Camiyi kirletmemek için göstermiş olduğu bu hassasiyet örnek olacak bir şeydi. Kendisine bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ASELSAN'dan müthiş icat!
Gündem

ASELSAN'dan müthiş icat!

Mini ve mikro insansız hava araçlarının modern savaşın en kritik tehditlerinden biri haline geldiği dönemde, Türkiye'nin gururu ASELSAN'ın g..
Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!
Gündem

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G20 toplantılarında ülkesine yönelik uygulanan eşi benzeri ..
Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı
Gündem

Putin yollarına taş koysa da Rus devi Türkiye operasyonuna 'devam' kararı aldı

Rusya'dan Türkiye'ye planlanan uçuşlarda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Rusya'daki bakanlığın kısıtlamalara maruz kalan Rus Azur Air'in ye..
Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
AK Partili isme suikast!
Gündem

AK Partili isme suikast!

Muğla’nın Datça ilçesinde, AK Parti önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. ..
Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu
Ekonomi

Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, "İran bağlantısı" iddiasıyla 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23