Sen ne güzel adamsın be Ahmet abi! İnşaat işçisi, cami kirlenmesin diye öyle bir şey yaptı ki...
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde inşaatta çalışan Ahmet Turgut, Cuma namazına tozlu kıyafetleriyle yetişebilince cami halılarını kirletmemek için örnek bir davranışa imza attı. Nalburdan aldığı bir inşaat malzemesini caminin zeminine seren Turgut, namazını bu mat üzerinde kılarak ibadetini yerine getirdi. Bu ince davranışı fark eden vatandaşlar o anları ölümsüzleştirirken, İlçe Müftülüğü şube müdürü de Turgut’u hassasiyeti için tebrik etti.