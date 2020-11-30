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Dünya
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Dünya çalkalanıyor! Uzaktan kumandalı tüfekle öldürüldü...Jetler peş peşe havalandı

2020-11-30 10:46:42
Dünya çalkalanıyor! Uzaktan kumandalı tüfekle öldürüldü...Jetler peş peşe havalandı

CNN International'ın İran'ın nükleer programını yöneten Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin geçtiği haber gündeme bomba gibi düştü.

#1
Foto - Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi. 3 Ocak 2020'de İran'ın Ortadoğu'daki en korkulan ismi Kasım Süleymani ABD tarafından insansız hava araçlarıyla vurulurken, 27 Kasım 2020'de ise bu kez hedefte Muhsin Fahrizade vardı.

Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi. 3 Ocak 2020'de İran'ın Ortadoğu'daki en korkulan ismi Kasım Süleymani ABD tarafından insansız hava araçlarıyla vurulurken, 27 Kasım 2020'de ise bu kez hedefte Muhsin Fahrizade vardı.

#2
Foto - Batılı ülkelerle İran'ı karşı karşıya getiren nükleer programın mimarı Fahrizade çok göz önünde bir isim değildi, kamuoyu önüne neredeyse hiç çıkmadı ve Tahran yönetimi tarafından üst düzey korunuyordu.

Batılı ülkelerle İran'ı karşı karşıya getiren nükleer programın mimarı Fahrizade çok göz önünde bir isim değildi, kamuoyu önüne neredeyse hiç çıkmadı ve Tahran yönetimi tarafından üst düzey korunuyordu.

#3
Foto - Nükleer fizikçi Fahrizade ve yanındaki korumaları, başkent Tahran yakınlarındaki Abserd kasabasında güpegündüz bombalı ve silahlı saldırıyla hedef alındı. Koronavirüs salgınıyla kasıp kavrulan ülkede şehirler arası seyahat yasakları nedeniyle yollar boştu ve hafta sonu tatilinin başladığı Cuma günü saldırganlar pusu kurdu.

Nükleer fizikçi Fahrizade ve yanındaki korumaları, başkent Tahran yakınlarındaki Abserd kasabasında güpegündüz bombalı ve silahlı saldırıyla hedef alındı. Koronavirüs salgınıyla kasıp kavrulan ülkede şehirler arası seyahat yasakları nedeniyle yollar boştu ve hafta sonu tatilinin başladığı Cuma günü saldırganlar pusu kurdu.

#4
Foto - İran'ın en yüksek zirvesi Demavend Dağı manzarasına sahip İranlı zenginlerin tatil villalarıyla dolu Abserd'de duyulan patlama ve silah sesleri, Tahran'da şok etkisi yarattı. 63 yaşındaki Fahrizade ve korumaları saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldı, devlet televizyonu haberi

İran'ın en yüksek zirvesi Demavend Dağı manzarasına sahip İranlı zenginlerin tatil villalarıyla dolu Abserd'de duyulan patlama ve silah sesleri, Tahran'da şok etkisi yarattı. 63 yaşındaki Fahrizade ve korumaları saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldı, devlet televizyonu haberi "Maalesef, sağlık ekibi Fahrizade’yi hayata döndürmeyi başaramadı ve birkaç dakika önce, bu yönetici ve bilimadamı, yıllarca süren çaba ve mücadelenin ardından yüksek şehitlik statüsüne ulaştı" cümleleriyle sundu.

#5
Foto - Görgü tanıkları, Batılı ülkelerin uzun süredir gizli bir nükleer bomba programını planladığından şüphelendiği nükleer fizikçi Fahrizade suikastında bir patlama sesi ve ardından makineli tüfek ateşi duyduklarını söyledi. Yarı resmi haber ajansı Tesnim, Fahrizade ve korumalarını taşıyan bir araca ateş etmeden önce 'teröristlerin başka bir arabayı da havaya uçurduğunu' bildirdi. İran Devrim Muhafızları'na yakın Sepah Cybery isimli sosyal medya hesabı, suikaste 12 kişinin katıldığını yazdı. Amerikan CNN International ve İsrail'in Haaretz gazetesi, Ortadoğu'yu tepetaklak eden suikastın nasıl gerçekleştiğine dair yeni detayları sayfalarına taşıdı. Buna göre, Fahrizade uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle öldürüldü. CNN ve Haaretz, haberi yarı resmi Fars ajansına dayandırdı. Eşiyle birlikte kurşun geçirmez lüks aracın içinde seyahat eden nükleer fizikçinin yanında korumaları da vardı. İlk olarak bir silah sesi duyuldu, ardından 150 metre uzaklıktaki bir başka araçtan çıkan uzaktan kumandalı makineli tüfek ateş açmaya başladı.

Görgü tanıkları, Batılı ülkelerin uzun süredir gizli bir nükleer bomba programını planladığından şüphelendiği nükleer fizikçi Fahrizade suikastında bir patlama sesi ve ardından makineli tüfek ateşi duyduklarını söyledi. Yarı resmi haber ajansı Tesnim, Fahrizade ve korumalarını taşıyan bir araca ateş etmeden önce 'teröristlerin başka bir arabayı da havaya uçurduğunu' bildirdi. İran Devrim Muhafızları'na yakın Sepah Cybery isimli sosyal medya hesabı, suikaste 12 kişinin katıldığını yazdı. Amerikan CNN International ve İsrail'in Haaretz gazetesi, Ortadoğu'yu tepetaklak eden suikastın nasıl gerçekleştiğine dair yeni detayları sayfalarına taşıdı. Buna göre, Fahrizade uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle öldürüldü. CNN ve Haaretz, haberi yarı resmi Fars ajansına dayandırdı. Eşiyle birlikte kurşun geçirmez lüks aracın içinde seyahat eden nükleer fizikçinin yanında korumaları da vardı. İlk olarak bir silah sesi duyuldu, ardından 150 metre uzaklıktaki bir başka araçtan çıkan uzaktan kumandalı makineli tüfek ateş açmaya başladı.

#6
Foto - Muhsin Fahrizade'nin cenaze töreninden ilk fotoğraflar da Pazar günü geldi. İran Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğrafların çekildiği yer, ülkenin kutsal kenti Meşhed. İmam Rıza türbesine getirilen bayrağa sarılı tabut açıldı, Fahrizade'nin ailesiyle birlikte İran Yargı Başkanı İbrahim Reisi de dua edenler arasındaydı.

Muhsin Fahrizade'nin cenaze töreninden ilk fotoğraflar da Pazar günü geldi. İran Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğrafların çekildiği yer, ülkenin kutsal kenti Meşhed. İmam Rıza türbesine getirilen bayrağa sarılı tabut açıldı, Fahrizade'nin ailesiyle birlikte İran Yargı Başkanı İbrahim Reisi de dua edenler arasındaydı.

#7
Foto - Törende dikkat çeken bir başka detay, Kasım Süleymani ve Fahrizade'nin fotoğraflarının yan yana olmasydı. Nükleer fizikçi için bugün başkentte resmi cenaze töreni düzenlenecek ve koronavirüs önlemlerine rağmen yüksek katılım bekleniyor.

Törende dikkat çeken bir başka detay, Kasım Süleymani ve Fahrizade'nin fotoğraflarının yan yana olmasydı. Nükleer fizikçi için bugün başkentte resmi cenaze töreni düzenlenecek ve koronavirüs önlemlerine rağmen yüksek katılım bekleniyor.

#8
Foto - İran'da tüm bunlar yaşanırken Umman Denizi'ne gelen Amerikan uçak gemisi USS Nimitz'den jetler havalandı. Nimitz ve beraberindeki filonun suikastten yalnızca bir gün önce bölgeye geldiği biliniyor.

İran'da tüm bunlar yaşanırken Umman Denizi'ne gelen Amerikan uçak gemisi USS Nimitz'den jetler havalandı. Nimitz ve beraberindeki filonun suikastten yalnızca bir gün önce bölgeye geldiği biliniyor.

#9
Foto - Suikast ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitmesine günler kala, İranlı bir başka nükleer bilimci Macit Şahriari'nin öldürülmesinin onuncu yıldönümünden sadece günler önce gerçekleşti. Saldırının ardından İran doğrudan İsrail'i suçladı. İlk açıklamayı Twitter hesabından yapan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif,

Suikast ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin bitmesine günler kala, İranlı bir başka nükleer bilimci Macit Şahriari'nin öldürülmesinin onuncu yıldönümünden sadece günler önce gerçekleşti. Saldırının ardından İran doğrudan İsrail'i suçladı. İlk açıklamayı Twitter hesabından yapan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilimadamını öldürdü. Bu korkaklık -İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte- faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor" mesajını paylaştı.

#10
Foto - İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bir grup okul öğrencisi nükleer bilimci Mohsen Fahrizade'ye karşı düzenlenen terör eylemini protesto etti.

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bir grup okul öğrencisi nükleer bilimci Mohsen Fahrizade'ye karşı düzenlenen terör eylemini protesto etti.

#11
Foto - İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 'Muhsin Fahrizade'nin şehadeti, ülkenin ilerlemesine yeni bir pencere açacak ve utanmaz teröristlerle destekçilerinin pişman olmasına neden olacak' dedi.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, 'Muhsin Fahrizade'nin şehadeti, ülkenin ilerlemesine yeni bir pencere açacak ve utanmaz teröristlerle destekçilerinin pişman olmasına neden olacak' dedi.

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