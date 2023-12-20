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Spor
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Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

2023-12-20 00:25:17
Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Al-Nassr'da formunu yükselten Portekizli yıldız, ligdeki şampiyonluk yarışında ikinci sırada yer alıyor. Kariyerinin sonuna yaklaşan Ronaldo, futbol tarihine geçecek bir imza daha atmaya hazırlanıyor. 38 yaşındaki efsane futbolcu için çıkan son transfer iddiası, hayranlarını adeta şok etti. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en iyileri arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, başarılarla dolu kariyerinin sonuna yaklaşıyor.

#2
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Sporting Lizbon ile futbol sahnesine çıkan Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transferinin ardından adını dünyaya duyurdu.

#3
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Burada kazandığı kupalar ve başarılı yılların ardından Real Madrid'e imza atan Portekizli efsane, kariyerinin en görkemli yıllarını İspanya'da yaşadı.

#4
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Daha sonra Juventus ve tekrar Manchester United'a transfer olan Ronaldo, geçtiğimiz yıl herkesi ters köşe yaparak Al-Nassr'a transfer olmuştu.

#5
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Futbol piyasasında dengeleri değiştiren bir imza atan 38 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin dünyada tanınmasına da yol açtı.

#6
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen birçok yıldız oyuncu Ronaldo'dan sonra Suudi Arabistan'dan gelen dudak uçuklatıcı transfer tekliflerini geri çevirmedi.

#7
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Futbol basınında büyük yankı uyandıran bu transferlerin ardından Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla yine göz doldurucu bir performans sergiledi.

#8
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı.

#9
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Toplam 1986 dakika sahada kalan 38 yaşındaki Portekizli yıldız, 20 gol ve 10 asistle skora etki etti.

#10
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Öte yandan İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun kariyeri hakkında yeni bir iddiayı daha gündeme attı.

#11
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Geleceği için kararını veren efsane isim, İngiliz basınında yer alan habere göre kariyerine Al-Nassr'da devam etmeyi düşünüyor.

#12
Foto - Dünya bu imzayı konuşacak: Arabistan çılgınlar gibi futbolcu topluyor! O ülkede sürpriz karar…

Sabah'a göre; Portekizli yıldız, yeni sözleşme için Al Nassr'a yeşil ışık yaktı. Ronaldo, Arap ekibiyle mevcut sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacak imzayı atacak. Ronaldo'nun Al-Nassr ile yapacağı bu sözleşme, muhtemelen yıldız ismin son imzası olacak.

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