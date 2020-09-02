2020-09-02 08:19:49 Dünya bu ilginç görüntüyü konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte zamanda yolculuk yaptığını ileri süren kişilerin sayısı gitgide artıyor. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan bir olay tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Güvenlik kameralarının yakaladığı ilginç görüntü sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kameralara yansıyan bir kişi az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o tuhaf görüntüler...