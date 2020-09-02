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Yaşam
17
Dünya bu ilginç görüntüyü konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu

2020-09-02 08:19:49
Dünya bu ilginç görüntüyü konuşuyor! Bir anda ortadan kayboldu

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte zamanda yolculuk yaptığını ileri süren kişilerin sayısı gitgide artıyor. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan bir olay tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Güvenlik kameralarının yakaladığı ilginç görüntü sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Kameralara yansıyan bir kişi az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o tuhaf görüntüler...

#1
Foto - Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri bulunuyor. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri bulunuyor. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

#2
Foto - Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

#3
Foto - Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

#4
Foto - Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

#5
Foto - Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

#6
Foto - Bunun son örneği ise ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşandı.

Bunun son örneği ise ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşandı.

#7
Foto - Güvenlik kameralarına yakalanan adam önce eğiliyor.

Güvenlik kameralarına yakalanan adam önce eğiliyor.

#8
Foto - Daha sonra parlayan flaş dikkat çekiyor.

Daha sonra parlayan flaş dikkat çekiyor.

#9
Foto - Kamerada bir süre flaş yanıp sönüyor ve izleyenler hiçbir şey anlamıyor.

Kamerada bir süre flaş yanıp sönüyor ve izleyenler hiçbir şey anlamıyor.

#10
Foto - Ancak işin ilginç yanı daha sonra ortaya çıkıyor.

Ancak işin ilginç yanı daha sonra ortaya çıkıyor.

#11
Foto - Flaş son bir kez daha patlıyor...

Flaş son bir kez daha patlıyor...

#12
Foto - Ve kaybolma anı...

Ve kaybolma anı...

#13
Foto - Güvenlik kameralarından tamamen siliniyor. Videonun internette yayılmasıyla videonun montaj olduğunu düşünenler yüzlerce yorum bırakırken, bu görüntülere inananlar da vardı...

Güvenlik kameralarından tamamen siliniyor. Videonun internette yayılmasıyla videonun montaj olduğunu düşünenler yüzlerce yorum bırakırken, bu görüntülere inananlar da vardı...

#14
Foto - Peki gerçekten zamanda yolculuk mümkün mü? Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovik konuya ilişkin tüm dünyanın dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Rus, ABD'li ve İsviçreli bilim insanlarının yürüttüğü çalışmanın temel fizik kurallarına ters düştüğü ve evreni yöneten kurallarla ilgili algıları kökünden değiştirme potansiyelinin olduğu belirtiliyor.

Peki gerçekten zamanda yolculuk mümkün mü? Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovik konuya ilişkin tüm dünyanın dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Rus, ABD'li ve İsviçreli bilim insanlarının yürüttüğü çalışmanın temel fizik kurallarına ters düştüğü ve evreni yöneten kurallarla ilgili algıları kökünden değiştirme potansiyelinin olduğu belirtiliyor.

#15
Foto - Akademik bir dergi olan 'Scientific Reports'ta yayımlanan araştırmanın kuantum bilgisayarlarının işleyişine dair de yeni fikirler verebileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, deneyin elektronlar ve kuantum fiziği kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade ediyor ve

Akademik bir dergi olan 'Scientific Reports'ta yayımlanan araştırmanın kuantum bilgisayarlarının işleyişine dair de yeni fikirler verebileceği düşünülüyor. Araştırmacılar, deneyin elektronlar ve kuantum fiziği kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade ediyor ve "En basit benzetmeyle bilardodaki açılış vuruşuyla dağılmış olan topların tekrar başlangıçtaki yerlerine dönmesine benzer bir eylemi gerçekleştirdik" diyor. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nden Gordey Lesovik, "Zamanın termodinamik yönünün tersine hareket eden bir durumu yapay olarak meydana getirmeyi başardık" diyor. Bu deneyin gerçekleştirilmesini sağlayan'zaman makinesi', elektronlardan ve kuantum bilgisayarları için kullanılan veri birimi olan kubitlerden oluşuyor.

#16
Foto - Günlük hayatta kullanılan bilgisayarlardaki ikili kodalama sisteminde birimler 0 ve 1 ile ifade ediliyor. 0 ve 1'lerin dizilimi ise kodun oluşmasını sağlıyor. Kubitler ise 0 ile 1 değerini almanın yanında her iki değeri de temsil edebiliyor. Yapılan 'zamanda yolculuk' deneyinde kullanılan kuantum bilgisayarında kubitlerin giderek daha karmaşık bir şekilde 0'dan 1'e ve tam ters yönde veri birimi değerini değiştirdiği ifade ediliyor. Bu süreçte kodu oluşturan değer dizisi tamamen kayboluyor. Üçgen şeklinde duran bilardo toplarının tek ıstaka vuruşuyla rastgele dağılmasına benzetiliyor. Kuantum bilgisayarındaki bir diğer program ise kendi kendine evrilen bu kod kaosu içerisinden bir düzen yaratıyor ve kubitler başlangıçtaki noktalarına geri dönüyor. Yani araştırmacılar, ıstaka vuruşuyla dağılan bilardo toplarının bilardo masası üzerinde rastgele hareket ettikten sonra başlangıç noktalarına geri dönüp yeniden bir üçgen halinde durmalarına benzer bir eylemi, kuantum fiziği yoluyla gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar. Araştırmayı yürüten ekip, iki kubit ile çalıştıklarında 'zamanı geri döndürme' başarı oranının yüzde 85 olduğunu ifade ediyor. Kubit sayısı üçe çıktığında ise bu oran yüzde 50'ye düşüyor.

Günlük hayatta kullanılan bilgisayarlardaki ikili kodalama sisteminde birimler 0 ve 1 ile ifade ediliyor. 0 ve 1'lerin dizilimi ise kodun oluşmasını sağlıyor. Kubitler ise 0 ile 1 değerini almanın yanında her iki değeri de temsil edebiliyor. Yapılan 'zamanda yolculuk' deneyinde kullanılan kuantum bilgisayarında kubitlerin giderek daha karmaşık bir şekilde 0'dan 1'e ve tam ters yönde veri birimi değerini değiştirdiği ifade ediliyor. Bu süreçte kodu oluşturan değer dizisi tamamen kayboluyor. Üçgen şeklinde duran bilardo toplarının tek ıstaka vuruşuyla rastgele dağılmasına benzetiliyor. Kuantum bilgisayarındaki bir diğer program ise kendi kendine evrilen bu kod kaosu içerisinden bir düzen yaratıyor ve kubitler başlangıçtaki noktalarına geri dönüyor. Yani araştırmacılar, ıstaka vuruşuyla dağılan bilardo toplarının bilardo masası üzerinde rastgele hareket ettikten sonra başlangıç noktalarına geri dönüp yeniden bir üçgen halinde durmalarına benzer bir eylemi, kuantum fiziği yoluyla gerçekleştirdiklerini ifade ediyorlar. Araştırmayı yürüten ekip, iki kubit ile çalıştıklarında 'zamanı geri döndürme' başarı oranının yüzde 85 olduğunu ifade ediyor. Kubit sayısı üçe çıktığında ise bu oran yüzde 50'ye düşüyor.

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