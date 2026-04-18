Dünya bu gelişmeyi anbean takip ediyor! Hürmüz Boğazı'nın açılacağı sinyali küresel enerji fiyatlarında sert düşüş oluşturdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimli dakikalar bir türlü bitmek bilmiyor.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların 7. haftasında, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı tüm ticari gemilere açacağına yönelik açıklaması, küresel enerji piyasalarında risk priminin hızla çözülmesine ve fiyatların sert gerilemesine yol açtı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 13 Nisan ile başlayan haftada dalgalı seyir izleyen enerji fiyatları, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın ateşkes süresince açık kalacağını duyurmasının ardından aşağı yönlü hareket etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklama öncesinde, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını başlatmasının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde 103,87 doları test etti. Ancak haftalık bazda fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 4,5 düşüşle 90,92 dolardan kapandı. Aynı dönemde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 11,9 gerileyerek haftayı 85,06 dolardan tamamladı.

Buna rağmen, fiyatların çatışma öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği görülüyor. Saldırılar öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, mevcut seviyeleriyle yüzde 26’nın üzerinde artışını korurken, WTI da bu dönemde yaklaşık yüzde 20 değer kazandı.

Avrupa doğal gaz piyasasında da benzer bir eğilim izlendi. Küresel LNG ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin azalmasıyla fiyatlar geriledi. Hollanda merkezli sanal ticaret noktası TTF’de işlem gören Mayıs vadeli doğal gaz kontratları, haftayı yaklaşık yüzde 16,5 düşüşle megavatsaat başına 38,7 avrodan tamamladı. Söz konusu kontratlar bir önceki haftayı 43,63 avro seviyesinden kapatmıştı.

Bununla birlikte, doğal gaz fiyatlarının saldırı öncesi döneme kıyasla yaklaşık yüzde 23 daha yüksek seviyede seyrettiği kaydedildi. - Kömür fiyatlarında da düşüş görüldü Kömür piyasasında da doğal gaz arzına yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte fiyatlar aşağı yönlü hareket etti. Asya piyasaları için referans kabul edilen Newcastle kömür mayıs vadeli kontratı, 13 Nisan ile başlayan haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,92 düşüşle 132,3 avro seviyesinden tamamladı.

Ancak kömür fiyatlarının da çatışma öncesi seviyelere kıyasla daha yüksek seviyelerde kaldığı görüldü.

Küresel enerji arzının kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25’ine ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapıyor.

Boğazın açık kalacağına yönelik açıklamalar kısa vadede fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, bölgede devam eden jeopolitik riskler düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasının süreceğini belirtmesi de piyasalarda temkinli görünümün korunmasına yol açıyor.

İran cephesinden yapılan açıklamalarda ise Hürmüz Boğazı’nın sınırlı ve şartlı şekilde açılmasının karşı tarafın adımlarını test etmeye yönelik olduğu vurgulanarak, "Sözlerinde durmazlarsa kötü sonuçlarla karşılaşırlar." ifadeleri kullanıldı.

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!
Gündem

Gezi firarisi Alabora'dan İngiltere sığınağında küstah tehdit: Milli iradeyi Abdülhamid Han’ın kaderiyle korkutmaya çalıştı!

Bir dönem Türkiye'nin huzuruna kasteden Gezi olaylarının baş aktörlerinden biri olan ve yargıdan kaçarak İngiltere'ye sığınan Mehmet Ali Ala..
ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka
Gündem

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka

ABD Donanması’nın nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Virginia’da yürütülen bakım çalışmaları sırasında ale..
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada 'İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yenid..
Erhan Afyoncu'dan Sadettin Saran'a sert çıkış!
Spor

Erhan Afyoncu'dan Sadettin Saran'a sert çıkış!

Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, 2-2 biten Rizespor maçı sonrası Sadettin Saran'a seçim çağrısında bulundu.
Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"
Gündem

Türkiye sınırları aştı: "Erdoğan küresel bir lider, biz de davasının küresel temsilcileriyiz!"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2026) yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin dünya siyasetin..
